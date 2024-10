Justin Timberlake vine în România! Celebrul artist, cap de afiș la Electric Castle

Este oficial! Justin Timberlake ajunge pentru prima dată în România! Celebrul artist american va fi cap de afiș la Electric Castle 2025, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa. Festivalul se va desfășura între 16 și 20 iulie la castelul Banffy, lângă Cluj-Napoca, iar Timberlake va oferi un spectacol grandios pe scena principală. Acesta marchează o premieră pentru România, aducând un concert așteptat de ani de zile de fanii săi din țară.

Electric Castle a anunțat oficial prezența lui Timberlake ca primul headliner al celei de-a 11-a ediții a festivalului. Superstarul promite un show energic, plin de hituri emblematice, precum „Cry Me a River” și „SexyBack”, dar și de melodii noi de pe albumul său cel mai recent, Everything I Thought It Was. Publicul va putea trăi o adevărată călătorie muzicală, traversând toate momentele cheie din cariera lui Timberlake, care l-au consacrat drept unul dintre cei mai influenți artiști pop ai ultimelor două decenii.

Până joi, fanii pot achiziționa abonamente la prețuri speciale, o ocazie perfectă pentru cei care nu vor să rateze acest eveniment istoric. Orașele București și Cluj-Napoca sunt deja împânzite cu afișe ce includ versuri din piesele sale, iar entuziasmul pentru concertul mult așteptat crește pe zi ce trece.

Pe lângă cariera sa muzicală de succes, Timberlake a excelat și în actorie, primind recunoaștere internațională pentru prestațiile sale din filme și seriale. A câștigat până acum 10 premii Grammy și 4 premii Emmy, distincții care atestă longevitatea și versatilitatea sa artistică. De asemenea, hit-ul său „Can’t Stop the Feeling!” a fost nominalizat la Oscar, consolidându-i reputația de star global.

Electric Castle 2025 va aduce pe scena din România o nouă etapă din turneul mondial „The Forget Tomorrow World Tour,” în care Timberlake va călători prin Europa, oprindu-se în țări precum Spania, Italia, Polonia și Franța. Acest turneu este conceput pentru a-și promova cel mai recent material discografic, care a fost foarte bine primit de critici și fani. Single-ul „Selfish” a devenit rapid unul dintre cele mai populare de pe album, oferindu-i artistului noi motive de a celebra succesul.

Festivalul Electric Castle promite, așadar, un line-up impresionant, care va completa perfect show-ul lui Timberlake, într-o atmosferă unică, la Banffy Castle. Festivalul este deja cunoscut pentru producțiile sale spectaculoase, locația de poveste și line-up-ul eclectic, care atrage zeci de mii de spectatori din toate colțurile lumii.

