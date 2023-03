Karmen, fiica lui Adrian Minune, a studiat actoria și a jucat în scurtmetraje! Ce nu se știa despre vedetă: „Am avut legătură cu această zonă”

Karmen, fiica cea mare a lui Adrian Minune, face parte din distribuția serialului „Clanul”, de la Pro TV. Artista se află pentru prima dată în postura de a face parte dintr-un proiect de o asemenea anvergură, iar în cadrul unui interviu, a vorbit despre faptul că a mai avut contact cu lumea cinematografică, spre surprinderea multora.

Deși, toată lumea o știe prin prisma carierei sale de cântăreață, dar, și datorită faptului că este fiica lui Adrian Minune, Karmen a șocat când a anunțat că face parte din distribuția serialului „Clanul”.

Noua postură îi vine bine, căci fiica cea mare a lui Adrian Minune se descurcă de minune cu interpretarea personajului său. Karmen a intrat în pielea lui Nadine, o tânără cu putere de decizie și cu un caracter puternic și bine definit. În cadrul unui interviu, Karmen a vorbit despre această nouă ipostază și a mărturisit un detaliu știut de puțină lume.

(CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Adrian Minune a izbucnit?! Karmen e responsabilă: “S-a lăsat cu lacrimi!”)

Karmen, declarații despre serialul „Clanul”: „Niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare”

Nu multă lume știe despre Karmen că a studiat actoria și chiar a avut ocazia să joace în scurtmetraje. Cu toate acestea, artista nu a mai jucat niciodată într-un proiect mare și susține că rolul i se potrivește de minune.

„Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie. M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cel mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent. După ce am văzut filmul, mi-am spus rugăciunea și am simțit nevoia să adaug că aș vrea să arăt lumii ce pot, la un nivel înalt. La doar câteva zile după, am primit un telefon și am fost chemată la casting pentru rolul din Clanul”, a declarat Karmen, pentru TVMania.