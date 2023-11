Kassandra, fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu, a izbucnit în lacrimi, în platoul „Taclale”. Momentul dureros prin care a trecut pe stradă o macină și acum

Kassandra a acceptat provocarea de a veni la podcastul „Taclale”, chiar dacă multă vreme s-a ferit de aparițiile publice. Cu prilejul discuției avute cu Liviu Chiriță, fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu a spus care este șansa sa de a se opera, dar și de ce vrea să plece din România. Un episod care a avut loc acum un an a făcut-o să ia decizia. Când și-a amintit, nu și-a mai putut stăpâni emoțiile.

Pe data de 23 noiembrie, de la ora 21:00, a fost difuzat un nou episod al podcastului „Taclale”, în care invitată, în premieră, a fost chiar Kassandra. Tânăra care este, în prezent, în clasa a XII-a, este cunoscută de o țară întreagă pentru povestea sa tragică. Familia sa naturală a abandonat-o, iar bunica sa a aruncat-o de la etaj, când avea doar 4 ani. Tânăra a avut nevoie de mai bine de 50 de operații până în prezent, dar norocul său a fost că Iosif Rotariu și soția sa, Dana, au decis să o adopte. Astfel, a primit o șansă la o viață normală, pentru care se zbate și în prezent.

Fiica adoptivă a fostului mare jucător al echipei naționale are o condiție care o face să fie diferită în ochii multora. Privirile sunt dure, dar și faptele pentru că atunci când și-a amintit ce a pățit în țară, a izbucnit în lacrimi:

„Eu am ieșit dintr-o operație, când eram mică și, pe vremea aceea, mama mă ducea în căruț. Am fost să mâncăm ceva și m-a scăpat din căruț, din autobuz și toată lumea a sărit să mă ajute. Nu a fost un om care să stea fără să știe ce să facă sau să se gândească. (întâmplare din Franța, n.r.) Am căzut odată aici, în România și toată lumea a stat și s-a uitat la mine, acum un an”, a povestit Kassandra la podcastul Taclale.

(CITEȘTE ȘI: KASSANDRA ROTARIU, INTERVIU EMOȚIONANT LA TACLALE! CONFESIUNILE TULBURĂTOARE ALE UNEI ADOLESCENTE CARE A TRECUT PRIN CALVARUL A PESTE 50 DE OPERAȚII)

Kassandra și-a anulat operația pentru a putea da examenul maturității. Decizia luată de fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu

În urmă cu o săptămână, Kassandra a fost în Franța, unde a fost văzută de un medic renumit. Doctorul i-a spus că are șansa de a se face bine, dar are nevoie de o operație și de recuperare, vreme de un an. Dat fiind faptul că este elevă în clasa a XII-a, nu vrea să renunțe la examenul maturității, așa că va anula intervenția, vreme de un an.

„Mi s-a spus că eu am scolioză la spate. Cum au am și scolioză și problema la picior, eu nu sunt foarte mobilă, dar s-ar putea să aibă o soluție să-mi îndrepte coloana. E o tijă care se pune la coloană, dar problema e că ar trebui să stau imobilizată la pat un an, până se vindecă. Acum chiar nu puteam pentru că am Bacul. O să kinetoterapie, o să mă ridic ușor, așa cum am făcut și cu piciorul, când a fost operat. O să dureze un an toată recuperarea și în anul acela nu aș putea să duc la liceu sau la facultate”

După ce va finaliza liceul și se va opera, fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu dorește să rămână în Franța. Cei care vor să doneze pentru a o ajuta să ducă o viață normală o pot face în contul: RO41BRDE360SV41649753600 – Iosif Rotariu.