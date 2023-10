Kate Middleton, soția prințului William, s-a dezlănțuit după ce a scăpat de influența reginei Elisabeta. O singură apariție a fost de ajuns

Kate Middleton este cunoscută în întreaga lume, nu doar pentru poziția sa de la Casa Regală, dar și pentru faptul că este extrem de activă în lumea mondenă. Aceasta obișnuiește să își facă apariția la numeroase evenimente. Iar de fiecare dată soția Prințului William are apariții spectaculoase, însă recent a călcat strâmb și a încălcat protocolul regal, lucru care nu i-ar fi fost pe plac Reginei Elisabeta.

Săptămâna trecută se pare că nu a fost una prea bună pentru Kate Middleton. Aceasta a participat la un eveniment dedicat copiilor. Însă, în cadrul acestuia, soția lui William a reușit să încalce de două ori protocolul regal. Ce greșeli a făcut Prințesa de Wales?

Kate Middleton a încălcat protocolul regal

Așa cum spuneam, cu o singură apariție publică, Kate Middleton a reușit să încalce de două ori protocolul regal, fapt ce nu i-ar fi fost pe plac regretatei Regine, care ținea extrem de mult la aceste lucruri. Mai exact, soția Prințului a făcut mai întâi o greșeală în ceea ce privește imaginea sa, iar apoi a călcat strâmb și în timpul unei discuții pe care a avut-o cu un bărbat.

Pentru cea mai recentă apariție publică, Kate Middleton pare că a uitat de regulile de la palat. Concret, în cadrul evenimentului, Prințesa de Wales a apărut într-o ținută casual, lucru deloc greșit. Însă, în ceea ce privește coafura, soția lui William nu a făcut o alegere prea inspirată. Aceasta a optat pentru coc împletit, cu breton, care i-a încadrat fața.

Însă, această coafură deși la prima vedere nu pare să aibă nimic greșit, se pare că încalcă o regulă de la palat. Mai exact, părul unui femei din familia regală trebuie să fie îngrijit și coafat natural, neted și elegant de la rădăcini până la vârfuri.

În ceea ce privește a doua regulă încălcată de Kate Middleton, aceasta are legătură cu discuțiile pe care le-a purtat la eveniment. Vorbind cu soțul unei femei însărcinate care suferă de o afecțiune medicală, Prințesa de Wales ar fi dat prea multe detalii despre viața ei, mărturisind că la rândul ei s-a confruntat cu respectiva problemă.

„A fost plăcut să o cunosc. Când i-am spus că soția mea are hyperemesis gravidarum a fost sensibilizată. Puteai vedea o expresie de genul am trecut prin asta. Mi-a spus Am avut și eu asta, știu cum e. A rezonat cu mine. Este o doamnă plăcută”, a declarat Steve Ikebuwa, tată a patru copii, pentru Daily Mail.

Ei bine, se pare că această nevinovată conversație nu ar fi fost deloc pe placul regretatei Regine, căreia nu îi plăceau discuțiile despre acest subiect și pe care le considera mult prea personale.

