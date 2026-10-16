Kendall Jenner a spus-o cu subiect și predicat! S-a săturat de bărbați? Mărturisirea care a lăsat-o pe Cara Delevingne cu gura căscată

Kendall Jenner a făcut o serie de mărturisiri surprinzătoare despre viața sa sentimentală, într-o discuție cu prietena ei apropiată, Cara Delevingne, difuzată în cel mai recent episod al reality-show-ului The Kardashians. Modelul în vârstă de 30 de ani, cunoscut pentru discreția cu care își tratează relațiile amoroase, a vorbit deschis despre zvonurile potrivit cărora ar fi avut o aventură cu Delevingne și a recunoscut, în glumă, că viața sentimentală ar putea fi mai simplă dacă ar fi atrasă de femei. Declarațiile vin într-un moment în care Kendall este asociată romantic cu actorul Jacob Elordi, alături de care a fost fotografiată în repetate rânduri.

Kendall Jenner, declarație neașteptată despre bărbați: „Sunt nașpa!”

Potrivit publicației People, Kendall Jenner a abordat subiectul vieții sale amoroase în episodul din 15 octombrie 2026 al emisiunii The Kardashians, în timpul unei conversații cu modelul și actrița Cara Delevingne, în vârstă de 34 de ani.

Discuția a avut loc în culisele prezentării L’Oréal de la Săptămâna Modei de la Paris, unde cele două prietene au decis să clarifice zvonurile care circulă de ani întregi despre natura relației lor.

„Știi ceva? Ar trebui să lămurim asta. Oamenii cred și în ziua de azi că sunt lesbiană, din cauza afecțiunii pe care ne-o purtăm. Nu sunt și cred că tu, dintre toți oamenii, ar trebui să știi asta”, i-a spus Kendall prietenei sale.

Cara Delevingne i-a confirmat imediat afirmația, precizând că poate garanta că zvonurile nu sunt adevărate.

Totuși, Kendall a continuat conversația într-o notă provocatoare, mărturisind că ideea unei relații cu o femeie nu i se pare deloc neplăcută, chiar dacă nu a simțit până acum atracție sexuală față de femei.

„Apropo, nu m-aș opune să mă distrez cu o fată, să știi. Ca să fie clar, cred că ar fi distractiv, minunat și mai ușor să fiu lesbiană. Nu știu. Bărbații sunt nașpa”, a declarat modelul.

Ce a spus Kendall Jenner despre o posibilă aventură cu Cara Delevingne

Pe măsură ce conversația a devenit tot mai relaxată, Kendall Jenner a făcut și alte mărturisiri despre relația cu prietena sa apropiată, explicând că nu are nimic împotriva ideii unei experiențe intime cu aceasta, deși nu a simțit niciodată dorința de a întreține relații sexuale cu femei.

„Apropo, nu am nimic împotriva ideii de a face sex cu Cara. Doar că nu am simțit niciodată dorința de a face sex cu femei”, a explicat Kendall.

Imediat după această afirmație, modelul a realizat că devenise neobișnuit de sinceră și a pus dezinvoltura pe seama vinului consumat în timpul conversației.

„Am băut prea mult vin. Trebuie să mă potolesc”, a spus ea.

Cara Delevingne s-a amuzat de situație și a comparat efectul băuturii cu cel al unui ser al adevărului, după care a provocat-o pe Kendall cu o întrebare directă.

„Sunt obsedată de asta. E ca un ser al adevărului. Bine, dacă ar trebui să faci sex cu o femeie, cine ar fi?”, a întrebat-o Cara.

Răspunsul lui Kendall a venit fără ezitare.

„Tu! Evident! Ești singura femeie pe care o cunosc și care ar fi drăguță cu mine”, a replicat modelul.

Kendall Jenner și Jacob Elordi, relația despre care se vorbește la Hollywood

Deși declarațiile au fost difuzate în octombrie 2026, conversația dintre Kendall Jenner și Cara Delevingne fusese filmată în septembrie 2025, înainte ca modelul să fie asociat sentimental cu actorul Jacob Elordi.

Potrivit People, informațiile despre apropierea dintre cei doi au apărut ulterior, iar în aprilie 2026 o sursă a confirmat că Kendall și Jacob petreceau timp împreună și încercau să se cunoască mai bine de câteva luni.

Prima lor apariție publică împreună a fost semnalată în luna mai, iar de atunci cei doi au fost surprinși în mai multe contexte care au alimentat speculațiile despre o relație.

Kendall și actorul în vârstă de 29 de ani au participat inclusiv la o întâlnire în grup alături de Justin și Hailey Bieber, precum și de Kylie Jenner și iubitul acesteia, Timothée Chalamet.

O sursă apropiată grupului a declarat pentru People că cele două surori Jenner și partenerii lor se distrează foarte bine împreună, deoarece au personalități și stiluri de viață asemănătoare.

„Se distrează foarte bine împreună. Au personalități și stiluri de viață similare și se înțeleg cu toții foarte bine”, a explicat sursa.

Ce se întâmplă între Kendall Jenner și Jacob Elordi

În septembrie 2026, Kendall Jenner și Jacob Elordi au fost fotografiați împreună la Paris, în timpul Săptămânii Modei, ceea ce a alimentat și mai mult interesul pentru presupusa lor relație.

Actorul a participat și la prezentarea Bottega Veneta din cadrul Săptămânii Modei de la Milano, unde Kendall a încheiat defilarea, unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului.

Potrivit unei surse citate de People, apropierea dintre cei doi pare să fi evoluat natural, iar compatibilitatea lor este evidentă pentru persoanele din anturaj.

„Nu a trecut foarte mult timp, dar par să fie împreună de multă vreme. Energiile lor se potrivesc”, a declarat sursa.

Deși Kendall Jenner nu a oferit foarte multe detalii publice despre relația cu Jacob Elordi, aparițiile lor comune au devenit tot mai frecvente, în timp ce modelul continuă să își păstreze viața sentimentală departe de declarațiile oficiale.

Mărturisirile despre Cara Delevingne și despre dificultățile întâlnirilor cu bărbații arată însă o latură mult mai relaxată și mai spontană a vedetei, care rareori acceptă să vorbească atât de deschis despre atracție, sexualitate și experiențele sale romantice.

Noi episoade ale reality-show-ului The Kardashians sunt difuzate în fiecare joi pe platforma Hulu.

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