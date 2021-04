Kim Kardashian a devenit miliardară și se află în topul făcut de Forbes alături de Jeff Bezos și Elon Musk. De unde provine averea celebrei brunete

Oficial, Kim Kardashian a devenit miliardară, au anunțat cei de la Forbes azi, când au făcut public celebrul clasament anual. Jurnaliștii au dezvăluit de unde provine averea celebrei brunete, care are patru copii cu fostul soț, Kanye West. Potrivit cunoscutei publicații, Jeff Bezos rămâne pe primul loc în topul miliardarilor, Elon Musk a urcat pe locul doi, iar Warren Buffett a ieșit din top 5 – acest lucru se întâmplă după mai bine de 20 de ani. Jurnaliștii americani au mai precizat că, deși 2020 a fost un an greu din cauza crizei epidemiologice, averea cumulată a miliardarilor lumii a crescut de la 8.000 la 13.100 de miliarde de dolari.

Forbes: Kim Kardashian a devenit miliardară

La vârsta de 40 de ani, Kim Kardashian a reușit să facă primul miliard, relatează forbes.com, care a mai subliniat că averea divei provine în mare parte din brandului de produse de înfrumuseţare KKW Beauty şi din linia de lenjerie modelatoare SKIMS. Desigur, în conturile sale, s-au adăugat câştigurile pe care le-a obţinut în urma apariţiilor televizate.

În octombrie anul trecut, vedeta avea o avere evaluată la 780 milioane de dolari, au transmis jurnaliștii publicației Forbes, iar în ultimele luni a înregistrat un salt. Veniturile care provin din KKW Beauty sunt de aproape 500 de milioane de dolari, iar cele din SKIMS, la 225 de milioane de dolari, conform sursei citate.

Descoperă și: Kim Kardashian a primit o lovitură cruntă din partea lui Kanye West: “Înainte să solicite divorțul, el și-a schimbat numărul”. Decizia incredibilă luată de rapper

În aprilie 2020, Forbes a anunţat că rapperul şi antreprenorul Kanye West, de care vedeta a cerut oficial divorţul în urmă cu aproape două luni, devenise miliardar, cu o valoare a averii nete estimată la 1,3 miliarde de dolari. Artistul a trimis ulterior un mesaj către revistă, susţinând că cifra ar fi mult mai mare.

“Nu este un miliard. Sunt 3,3 miliarde, pentru că nimeni de la Forbes nu ştie să numere”⁣, a transmis rapperul.

Luna trecută, cei de la Bloomberg au scris că valoarea netă a averii lui Kanye West ar putea depăşi în prezent 6 miliarde de dolari.

Vezi și: O tânără a cheltuit 1 milion de Lire pentru a semăna cu Kim Kardashian. Vezi cum arată, dar și de ce îi este teamă

Reușita îndrăgitei brunete din show-ul reality TV “Keeping Up with the Kardashians” vine la mai puțin de doi ani după ce sora ei vitregă, Kylie Jenner, a fost inclusă de Forbes în topul miliardarilor după succesul brandului ei de cosmetice.

Nu rata: Motivul dureros pentru care Kim Kardashian și Kanye West au ajuns la divorț: “Se săturase să aștepte”. Rapperul se luptă cu o boală cumplită

Sursa foto: Facebook, captură video YouTube / Business Insider / TED