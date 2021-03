O tânără a cheltuit 1 milion de Lire pentru a semăna cu Kim Kardashian. Vezi cum arată, dar și de ce îi este teamă

Chaly D. N, influencer, afirmă că a cheltuit aproape 1 milion de lire sterline pe haine, poșete și pantofi de la cei mai cunoscuți designeri, dar a trecut și pragul mai multor medici esteticieni pentru a semăna cu Kim Kardashian.

În ultimii 14 ani, prin intermediul reality show-ul „Keeping Up With the Kardashians” viețile celebrelor surori au fost puse pe tapet. Însă, în timp ce multe persoane se uitau și-și doreau o viață ca a lor doar din fața televizoarelor, o femeie a început să-și investească banii pentru a le copia stilul.

Chaly D. N. , un influencer din Londra, afirmă că a cheltuit aproape 1 milion de lire sterline pentru a-și cumpăra articole vestimentare de lux, printre care poșete și pantofi, întocmai ca favorita ei, Kim Kardashin. În timpul unei apariții Tv, Chaly și-a arătat garderoba, dar a și dezvăluit cum a luat naștere fascinația pentru Kim. Tânăra susține că la un moment dat, s-a uitat pe Instagramul vedetei și a observat o asemănare între ele. Din acel moment a început să se inspire din stilul vestimentar al vedetei, iar acum e oprită în mod frecvent pe stradă și întrebată dacă este o Kardashian.