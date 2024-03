Kim Kardashian, dată în judecată de compania celebrului Donald Judd! Vedeta este acum bună de plată

Kim Kardashian este în centrul unui nou scandal! ompania regretatului Donald Judd a anunțat că o va da în judecată pe celebra vedetă, după ce ar fi mințit cu privire la mobila pe care o are în casă, iar declarațiile ei ar fi afectat imaginea cunoscutei companii.

Deși are o avere impresionantă și are absolut tot ce își dorește, chiar și ea are probleme când vine vorba despre lucrurile pe care le cumpără. Kim Kardashian este implicată într-un scandal de proporții, în urma declarațiilor pe care le-a făcut într-un videoclip în care și-a prezentat vila de lux în care locuiește.

Kardashian se confruntă cu un proces intentat de fundația regretatului artist, Donald Judd, pentru acuzațiile de promovare a mobilierului fals ca fiind original Donald Judd. Fundația Judd, care este o organizație non-profit în onoarea memoriei artistului american, care a fost renumit pentru sculpturile și desenele sale minimaliste, susține că vedeta, în vârstă de 43 de ani, a mințit în legătură cu mobilierul din vila sa de lux.

Ce gafă a făcut Kim Kardashian. Va plăti scump vedeta

Kim Kardashian a spus, într-un videoclip filmat la ea acasă, că anumite piese de mobilier pe care le are au fost create de Donald Judd. Celebrul artist a fost unul dintre cei mai apreciați și talentați mai ales Statele Unite ale Americii, dar și la nivel mondial. Imaginea companiei sale este foarte importantă pentru cei care i-au preluat atribuțiile. Potrivit documentelor obținute de Daily Mail, fundația a făcut afirmații despre Kardashian care a obținut mobilierul de la o companie numită Clements Design. Compania este, de asemenea, implicată în proces.

Nu este clar dacă Kardashian a numit mobilierul ca fiind original Judd în mod intenționat sau neintenționat:

,,Dacă sunteți oameni de mobilă, pentru că am intrat cu adevărat în mobilier în ultima vreme.”, a spus ea în videoclipul care a obținut 3,7 milioane de vizualizări.

,,Aceste mese Donald Judd sunt cu adevărat uimitoare și se îmbină total cu scaunele și sunt atât de ușoare încât avem atât de mulți oameni care vin și mănâncă tot timpul. Bucătăria este uimitoare, sunt super organizată.”, a adăugat vedeta.

Mobilierul Judd (masa costă 90.000 de dolari și doar trei exemplare autentice au fost vândute în ultimii 15 ani) fac parte din modul în care fundația câștigă bani, a declarat un reprezentant al fundației. Scaunele costă 9.000 de dolari fiecare și 350 de scaune au fost vândute, potrivit fundației, care ștampilează și numerotează fiecare obiect în parte: ,,Mobilierul este parte integrantă a stabilității noastre financiare”, a declarat Rainer Judd, fiica artistului și președintele fundației sale.

Citește și: CUM S-A AFIȘAT KIM KARDASHIAN LA SCHI. DETALIUL OBSERVAT IMEDIAT DE FANI

Ce pretenții are fundația din partea vedetei

Indiferent de situație, compania lui Donald Judd vrea ca vedeta să își remedieze greșeala. Mai exact, i s-a cerut să șteargă videoclipul pe care l-a postat, în care afirmă, în mod greșit, că mobilierul este creat de celebrul Donald Judd. Astfel, videoclipul a fost șters după depunerea procesului, miercuri.

Mai mult decât atât, cpmpania îșii dorește să primească profit din partea companiei din partea căreia Kim Kardashian a primit mobilierul. Până în acest moment, Kim Kardashian nu a reacționat în acest caz.

Citește și: KIM KARDASHIAN ŞI-A BĂTUT JOC DE KATE MIDDLETON, IAR INTERNETUL A LUAT-O RAZNA: „ARE CANCER, ŞTERGE POSTAREA”

FOTO: Shutterstock