Klaus Iohannis a închiriat un avion de 62 de milioane de dolari. Imagini cu “bijuteria” care îl va duce direct de la Sibiu la New York

Duminică, 17 septembrie, Klaus Iohannis zboară într-un avion de lux până la New York. Președintele României merge la Adunarea Generală ONU în mare stil, după ce Administrația Prezidențială a plătit o sumă fabuloasă pentru a-i asigura călătoria.

Avionul pe care l-a închiriat șeful statului este un Bombardier Global 6000 care poate transporta maximum 13 pasageri și costă nu mai puțin de 62 de milioane de dolari. Cu o asemenea, sumă, oferă toate condițiile pentru un zbor mai mult decât plăcut. Dat fiind faptul că va călători aproape nouă ore, nu este de mirare că a ales atât de mult confort.

Klaus Iohannis, zbor cu un avion de lux

Președintele României urmează să ajungă la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Este cea de-a 78-a sesiune de acest tip. Pentru a vedea avionul, puteți intra în GALERIA FOTO a acestui articol.

Amintim faptul că nu este pentru prima oară când Klaus Iohannis apelează la astfel de avioane pentru călătoriile sale. Transportul său este decontat din bani publici.

Ce salariu are președintele României

Potrivit declarației de avere depusă de către șeful statului la finalul lunii mai, în anul 2022, președintele României a raportat venituri anuale de 181.944 de lei. Salariul său lunar, din funcția de conducere a statului, este de 15.162 de lei.

Conform datelor din declarație de avere de pe anul 2021 și 2022, se pare că Klaus Iohannis a înregistrat o creștere a veniturilor de 5.934 de lei. Banii în plus ar proveni din drepturile de autor primiți pentru cartea sa, „Pas cu pas”.

Cum a ajuns să fie șeful statului

După ce a absolvit facultatea, Klaus Iohannis a devenit profesor de fizică la școli și licee din Sibiu. A ajuns să fie inspector în domeniul educațional, iar din 1990 a intrat în politică. În anul 2000 a ajuns să fie primar în Sibiu, iar în anul 2014 și-a câștigat primul mandat ca președinte al României.

„M-am născut pe 13 iunie 1959, la Sibiu, într-o familie modestă de saşi transilvăneni. Deşi părinţii mei au emigrat în anii ’90 în Germania, eu am ales să rămân în Sibiu. Am urmat cursurile Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii «Babeş Bolyai» din Cluj Napoca şi, începând cu anul 1983, mi-am îndeplinit visul de a mă afla de cealaltă parte a catedrei la liceul în care am studiat.

Am predat la mai multe şcoli şi licee din Sibiu, inclusiv la Colegiul Naţional «Samuel von Brukenthal», după care, până în anul 2000, am activat ca inspector general în acelaşi domeniu educaţional care mi-a adus cele mai mari satisfacţii”, spune președintele României, în cartea sa.

