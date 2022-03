Klaus Iohannis, decizie importantă. Ce va urma pentru România : „Nu putem accepta ca..”

Klaus Iohannia a făcut noi declarații privind măsurile de susținere luate de România în contextul războiului din Ucraina. Iată anunțul presedintelui României!

Klaus Iohanni, decizie importantă pentru România

Marți, după ședința CSAT (Consiliului Suprem de Apărare a Țării) de la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a declarat că se impune creșterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de apărare de la 2 % la 2,5 %. De asemenea, președintele României a menționat că sunt necesare noi acțiuni de consolidare a țării noastre printre care și realizarea independenței energetice a României:

„Dincolo de deciziile concrete luate astăzi, consider că prezenta criză arată că, din punct de vedere strategic, sunt necesare noi acţiuni consolidate ale României pe cel puţin două dimensiuni. Am definit astfel două obiective strategice: În primul rând, creşterea capacităţii de apărare a statului român. În acest sens, consider că se impune creşterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de Apărare de la 2%, cât este în momentul de faţă, la 2,5%.

În al doilea rând, se impune realizarea independenţei energetice a României, în principal prin dezvoltarea energiei regenerabile şi nucleare civile. Sigur, pentru îndeplinirea acestor obiective strategice, vor fi necesare decizii politice şi trebuie puse în aplicare planuri de acţiune concrete la nivelul instituţiilor competente.

Klaus Iohannis a adăugat faptul că România rămâne în continuare un susținător important care acționează permanent pentru a oferi sprijin Ucrainei și refugiaților care ajung în țara noastră:

Ţara noastră a fost implicată substanţial – şi rămâne – în toate deciziile care s-au luat la nivel aliat în ultimele zile şi acţionează permanent pentru a oferi sprijin Ucrainei şi cetăţenilor săi care caută refugiu în ţara noastră. Le mulţumesc tuturor românilor care sprijină eforturile consistente ale autorităţilor centrale şi locale pentru gestionarea situaţiei refugiaţilor intraţi pe teritoriul României”,a anunţat Klaus Iohannis.

Sursa foto: Arhivă personală