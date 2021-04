Klopp a pus tunurile pe „cormorani” după eșecul de la Madrid: „Le-am facilitat misiunea!”

Jurgen Klopp, antrenorul formației Liverpool, a declarat la finalul partidei pe care echipa sa a cedat-o cu 3-1 la Madrid cu Real în manșa tur a sferturilor de finală din Champions League, că elevii săi nu au făcut un joc suficient de bun pentru a pune probleme „galacticilor”.

„Le-am facilitat misiunea. Avem nevoie de mai multă intensitate când avem mingea. Nu putem să ne apărăm în faţa vitezei Realului dacă pierdem mingea în cel mai prost moment. Când pierzi mingea, dar eşti într-o poziţie bună pentru a face contra-presing, atunci nu este o problemă. Dar noi am pierdut mingea în cel mai prost moment şi mult prea uşor, punând-o în picioarele lor şi ne-am regăsit rapid în situaţia de unul la unul cu jucători de clasă mondială. Dacă vrem să mergem în semifinală, atunci trebuie să ne câştigăm dreptul de a o disputa. Singurul lucru pozitiv pe care pot să-l spun despre acest meci, în afară că am înscris un gol, este faptul că suntem totuşi la jumătatea acestei confruntări. Nu am făcut un joc suficient de bun pentru a pune probleme Realului. Am crezut că este posibil, dar nu am reuşit, deci va trebui să o dovedim în meciul următor”, a declarat Jurgen Klopp.

Real Madrid s-a impus prin golurile marcate de Vinicius Junior (min.27, 65) şi Marco Asensio (min.36), pentru Liverpool marcând egipteanul Mohamed Salah (min.51).

În celălalt meci disputat aseară în manșa tur a sferturilor Champions League, Manchester City s-a impus cu 2-1 (1-0) în fața celor de la Dortmund. Golurile au fost marcate de Kevin de Bruyne (min. 19), Foden (min. 90) respectiv Reus (min.84).

Astăzi se vor disputa ultimele două partide din manșa tur a sferturilor Champions League între Bayern – PSG și FC Porto – Chelsea.

Returul sferturilor de finală din UCL este programat săptămâna viitoare.

Program tur sferturi de finală Champions League:

Manchester City – Borussia Dortmund 2-1

Real Madrid – Liverpool 3-1

Miercuri, 7 aprilie

ora 22:00 Bayern Munchen – PSG

ora 22:00 FC Porto – Chelsea Londra