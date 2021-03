Kristina, fost fotomodel în Indonezia, cucerită de Mihai Tivodar pe Internet! Bruneta sexy a dat lovitura alături de soțul ei: “Nu știa să țină cuțitul în mână”. Cuplul i-a impresionat pe jurații de la Imperiul Leilor

Mihai Tivodar are 44 de ani, este din Câmpulung Moldovenesc, iar povestea lui de viață este una impresionantă! El s-a îndrăgostit de Kristina, fost fotomodel în Indonezia, după ce a văzut-o pe un site de dating și a simțit că este femeia care i-a fost sortită să-i fie alături. Bruneta sexy s-a lăsat cu greu cucerită de românul cu ochi albaștri, dar, împreună, au dat lovitura cu afacerea pe care și-au deschis-o. Mai mult, ei își doresc să se extindă în țara natală a vedetei și s-au înscris la emisiunea “Imperiul Leilor”, unde i-au impresionat pe jurați cu al lor curaj uriaș.

Kristina și Mihai Tivodar, poveste de iubire ca-n filme

În vârstă de 34 de ani, Kristina Tivodar a renunțat la cariera de model în Indovezia pentru românul care i-a devenit soț. În prezent, ei dețin o fermă de curcani și pui în Câmpulung Moldovenesc de care se ocupă împreună, iar mama lui Mihai Tivodar i-a ajutat enorm în proiectul de suflet. Cuplul are un băiețel superb care i-a însoțit la show-ul difuzat la Pro TV.

“Ne-am cunoscut printr-un site de dating și de acolo a pornit toată treaba. Văzând că nu-mi dă importanță: ba că are treabă, ba că nu știu ce, eu am insistat. Flerul îmi spunea că are ceva aparte”, a povestit Mihai Tivodar în cadrul emisiunii “Imperiul Leilor”.

“Prima dată, sincer, nu l-am plăcut pe el (n.r.: Mihai Tivodar)”, a mărturisit bruneta sexy.

Afaceristul se mândrește că a fost nevoie de o singură vizită în România pentru ca să o convingă pe Kristina să formeze o familie. Și, deși, nu știa să țină corect cuțitul în mână, acum, diva este expertă în bucătărie.

“Mama n-a știut nimic, i-am zis: «Mama, plec la aeroport să o aduc pe viitoarea noră». Ea: «Pe cine?», «Pe viitoarea noră, «Băiete ești nebun!» Am plecat, ajung dimineața la patru în bucărătie… și-a zis mama: «M-am așteptat la orice de la tine în viața asta, dar la așa ceva nu m-am așteptat!». Sincer, când a venit în România, nu știa să țină cuțitul în mână. Aici a învățat totul, mama fiind bucătăreasă”, a mai declarat Mihai Tivodar la “Imperiul Leilor”.

Kristina Khouw, așa cum se numea bruneta înainte de căsătorie, a ajuns în țara noastră pe 8 august 2011, iar pe 15 septembrie a avut loc cununia civilă. Tânăra a spus că taie și 50 de păsări în timpul zilei, iar seara, face prăjituri după rețete din Indonezia și nu numai.

“Zi de zi eu muncesc în fermă, Kristina vine și mă ajută la furajare, la cărat”, a spus soțul vedetei originară din Indonezia.

“Dimineața până seara, eu tai găini pentru afacerea noastră. Iar seara fac prăjituri… până dimineața îmi ia”, a afirmat bruneta sexy.

Cu delicii a încercat să-i ademenească și pe jurații emisiunii “Imperiul Leilor”, însă, suma cerută de soțul ei i-a bulversat pe investitori.

“Mihai, pe bune? Un milion de euro? Dar ce ai făcut tu cu curcanii în ultimii zece ani de vii să ne ceri nouă 1 milion de euro?”, a reacționat Dragoș Petrescu.

Fermierul și-a scos toți așii din mâneca și l-a adus în platou până și pe ambasadorul Indoneziei la București. În ciuda faptului că diplomatul i-a susținut cauza, jurații de la “Imperiul Leilor” i-au spus să se mai gândească la împlinirea visului de a-și deschide o fermă de curcani în Indonezia, chiar dacă, la acest moment, nu există o asemenea afacere acolo.

Potrivit mărturiilor sale, Kristina Tivodar doarme doar câte 2-3 pe zi, iar relația cu soacra este una foarte bună.

“Da, foarte bine, am învățat și puțin limba română de la soacră. Fac mâncare, fac prăjituri de la soacră. E foarte plăcut în România”, a zis fostul fotomodel.

Sursa foto: captură video Pro TV & Instagram / Tivodar Mihai & Kristina Tivodar