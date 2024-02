L-a bătut sau nu Cheloo? Mihai Bendeac a vorbit pentru prima dată despre plecarea de la iUmor: „Tu îi poţi da un pumn, dar el…”

La finele anului 2022, Mihai Bendeac își anunța plecarea de la pupitrul juriului emisiunii iUmor. La vremea respectivă, printre alte speculații, principalul motiv pentru plecarea sa de la Antena 1 ar fi fost un scandal iscat între el și Cheloo, colegul lui de platou. La mai bine de un an distanță, comediantul a redeschis controversatul subiect și a vorbit pentru prima dată despre alegerea de a se retrage din show-ul televizat. Actorul s-a săturat să fie întrebat aproape zilnic de ce a plecat din emisiunea TV.

Sătul să fie întrebat de ce a plecat de la iUmor, în cadrul unei postări pe rețelele de socializare, Mihai Bendeac a făcut lumină în ceea ce privește retragerea sa de la Antena 1. Referitor la episodul în care s-a zvonit că artistul Cheloo l-ar fi agresat, comediantul neagă cele vehiculate.

L-a bătut sau nu Cheloo pe Mihai Bendeac?

Duminică, 4 februarie 2024, Mihai Bendeac le-a dezvăluit urmăritorilor din social media că trece printr-o perioadă delicată. Mergând să o viziteze pe bunica sa la spital, actorul s-a fost întâmpinat de portarul insituției cu o întrebare pe care spera să nu o mai audă prea curând: ”De ce a plecat de la iUmor”.

Pentru a ieși din orice fel de încurcătură, dar și pentru a nu da curs discuțiilor, Mihai Bendeac a decis să ofere un răspuns unic acestei întrebări, însă, chiar și în aceste condiții, actorul a mărturisit că s-a săturat să fie întrebat aproape zilnic despre plecarea sa de la iUmor.

”INTREBAREA PE CARE NU VREAU SĂ O MAI AUD: Mi-e teama că voi începe să reacționez într-un fel dubios sau relativ violent cu următoarea ocazie în care cineva mă mai întreabă de ce am plecat de la iUmor. Aproape că nu există o zi în care să nu mă lovesc de această întrebare. Indiferent ce aș face, oriunde aș merge, se găsesc persoane care să mă întrebe în legătură cu această chestiune, lucru care a început să mă deranjeze visceral.

Ciudat este faptul că, fiind implicat într-un proces, nu pot răspunde la întrebare. Tot ce pot să vă spun este că speculațiile apărute în presă nu au NICIUN fel de legătură cu realitatea. Ba chiar a apărut un tâmpit care a susținut sus și tare că are el informații cum că aș fi plecat în mod intempestiv pentru ca numitul Cătălin Ștefan Ion, cunoscut publicului larg drept Cheloo, m-ar fi bătut. Nici mai mult nici mai puțin decât că m-ar fi bătut!”.

”Este un individ care reacționează imediat la violență, dincolo de orice putere de control„

”Se pot spune multe despre Cheloo dar nu că ar fi un idiot. Iar dacă nu ești idiot îți dai seama că cel mai bine pentru sănătatea și integritatea ta este să nu acționezi într-o direcție violentă în raport cu cineva care a suferit de bullying în timpul școlii. Indiferent cine ești (poți fi campion mondial la K1 sau la box) nu întinde mâna spre cineva care a trăit experiențe de genul acesta în timpul adolescenței sau copilăriei sale pentru că nu vei avea parte de o luptă dreaptă. Un om care a suferit din această pricină într-o perioada atât de timpurie a existenței sale este un individ care la violență reacționează imediat, instinctual și dincolo de voința sa, dincolo de orice putere de control. Adică tu îi poți da un pumn dar el va pune ochii instantaneu pe un obiect ascuțit pe care ți-l va înfige direct în cutia craniană ca să te omoare tocmai pentru că în trecutul lui există niște traume pe care, orice ai face, nu le poți rezolva.

Au mai existat și alte motive invocate în spațiul public în legătură cu această dispariție a mea din cadrul defunctei emisiuni în cadrul căreia oamenii m-au descoperit ani de zile exact așa cum sunt. Fiindcă fix din asta rezidă succesul acestui show. Cunosc domeniul și știu ce se întâmplă în general în emisiuni. Vă jur că nu a existat niciodată in istoria televiziunii din România un show atât de sincer precum a fost iUmor atâta timp cât eu am făcut parte din el. Mă roade cumva faptul că nu pot enunța în mod precis ce a condus la această despărțire. Sper din tot sufletul să nu fiu nevoit să ajung într-o fază procesuala unde voi fi obligat să spun motivul.

Am simțit nevoia să scriu astăzi treaba asta fiindcă am avut un eveniment care m-a întristat. Mergând să o vizitez la spital pe bunica-mea (i s-a montat un stimulator cardiac), portarul instituției m-a întrebat de ce am plecat de la iUmor. Eu am dat răspunsul clasic: “aveam nevoie de o pauză”. Ăsta este răspunsul pe care mi l-am construit ca să scap cât mai repede din orice clinci de genul acesta”, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.

