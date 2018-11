L-a distrus pe viață! Cum și-a pedepsit o femeie soțul care o înșela la greu

Sătulă să fie înșelată de soț, o femeie din Africa de Sud a recurs la un gest extrem, cum doar în filmele de groază poți vedea. A așteptat ca bărbatul să doarmă, l-a dezbrăcat cu maximă atenție în așa fel încât să nu-l trezească, după care l-a pedepsit crunt.

Mai exact, femeia i-a aruncat apă fiartă pe organele genitale. Bărbatul s-a ales cu arsuri de gradul trei și dureri greu de imaginat. În urma acestui gest, soția geloasă s-a ales cu dosar penal și este cercetată pentru tentativă de omor. Deja se află în arest.

„Cum luptăm împotriva abuzurilor comise femeilor şi copiilor, trebuie să luptăm şi împotriva abuzurilor făcute asupra bărbaţilor. Oricine încalcă legea, va plăti”, a fost reacția unui polițist cu privire la acest caz uluitor.

Sos iute în prezervative!

Altfel, o femeie care bănuia că soțul o înșală a găsit o metodă uluitoare pentru a-l prinde pe acesta asupra faptului. Apoi, și-a relatat povestea pe rețelele de socializare pentru a servi drept exemplu pentru alți bărbați care calcă strâmb.

“Acum ceva vreme, când eram căsătorită, am început să realizez că soțul meu mă înșală. I-am găsit un pachet de prezervative și am făcut o găurică mică în fiecare dintre ambalaje. Apoi am pus ambalajele în sos iute timp de o oră. Le-am curățat mai apoi și le-am pus înapoi în mașină”, a povestit femeia.

Când soțul ei a plecat de acasă motivând că trebuie să își ajute mama cu “niște treburi pe lângă casă”, femeia a așteptat răbdătoare. “Trei ore mai târziu, cea mai bună prietenă a mea m-a sunat să îmi spună că a făcut sex cu prietenul ei și că simte o usturime îngrozitoare. Soțul meu a ajuns și el ceva mai târziu acasă și și-a pus imediat o pungă de gheață acolo jos, spunând că s-a ars făcând ceva”, a mai povestit femeia.