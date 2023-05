L-a pus la punct! Cum s-a răzbunat Andreea Bălan pe Cheloo, după ce a făcut-o praf într-o melodie din 2001. Ce i-a zis la iUmor de la Antena 1

Andreea Bălan a avut o apariție incendiară în emisiunea iUmor, de la Antena 1. În ediția de sâmbătă seara, cântăreața i-a luat la „roast” atât pe jurați, cât și alți colegi de breaslă. Discursul epic pe care l-a rostit artista i-a lăsat cu gura căscată pe toți, iar ironiile pe care le-a avut la adresa lui Cheloo au fost printre cele mai condimentate.

Andreea Bălan a fost prezentă în ediția de sâmbătă seara a emisiunii iUmor, acolo unde a avut replici dure la adresa mai multor vedete, dar mai ales, la adresa juraților. Artista nu a menajat pe nimeni, iar ironiile și replicile acide i-au lăsat muți pe jurați.

Andreea Bălan l-a avut în vizor, în mod special, pe Cheloo. Vedeta nu l-a iertat pentru melodia Playback, pe care juratul a lansat-o cu câțiva ani în urmă. În acea piesă, Cheloo a făcut glume pe seama trupei Andre, iar acum blondina și-a luat revanșa.

În episodul 12 din iUmor, Andreea Bălan a bifat o prezență remarcabilă. Cântăreața a venit cu temele făcute de acasă, mai exact și-a pregătit un roast (n.r. ironii la adresa anumitor personalități), care i-a vizat în mod direct pe jurați.

Primul de pe listă a fost Cheloo, iar discursul pe care l-a pregătit pentru acel moment nu va putea fi uitat atât de ușor de artist. Andreea Bălan nu l-a iertat pe Cheloo, care, în urmă cu 20 de ani, a lansat cu trupa Paraziții melodia Playback, în care a ironizat, printre alții și trupa Andre, compusă din Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Cu această ocazie, Cheloo a fost desființat de blondină.

„Cheloo, n-am uitat când cântai alături de trupa ta instrumental-vocală, Paraziții, celebrul hit Playback, când certai mai multe formații, inclusiv pe noi, Andre. Recunosc, am mai făcut și playback în trecut, dar acum, uitați… am rezistat! Am o familie, sunt mămică, am făcut autostopul în America Express, merg pe patine, fac acrobații… Acum, după 20 de ani, uită-te la tine, dragă Cheloo. Suntem față în față, în continuare în viață și tot așa cum spuneai pe vremuri… Chiar, cine te mai ascultă? Ce faci tu în juriu poate să facă și o surdomută!”, a spus cântăreața.

Reacția lui Cheloo avea să vină imediat, confundând-o intenționat pe Andreea Bălan cu colega ei de la Andre: „Domnișoară Andreea Antonescu, te rog vino și ia-mi locul!”.

