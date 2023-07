L-a umilit pe Smiley fără pic de milă: „Mă simțeam bărbatul din relație”. Motivele despărțirii de Laura Cosoi au ieșit la iveală după ani buni

În 2012, Smiley (39 de ani) și Laura Cosoi (41 de ani) au ales să meargă pe drumuri separate, după o frumoasă poveste de iubire care a durat aproximativ cinci ani. În prezent, amândoi sunt fericiți alături de alte persoane. Blondina s-a căsătorit în 2015 cu Cosmin Curticăpean, iar Smiley a făcut marele pas alături de Gina Pistol în 2023. În cadrul unui interviu aordat recent, actrița a făcut mărturisiri despre trecutul său cu vedeta de la Pro TV.

Laura Cosoi a fost invitată la podcastul lui Morar, Fain și Simplu, acolo unde și-a deschis sufletul și a povestit ce nu a funcționat în fostele sale iubiri. Printre altele, vedeta a vorbit și despre relația minunată pe care o are cu cel care i-a devenit soț.

CITEȘTE ȘI: DRAMA PRIN CARE A TRECUT LAURA COSOI. DEZVĂLUIRILE DUREROASE ALE ACTRIȚEI DIN LA BLOC: „ÎMI LIPSEȘTE FOARTE MULT”

Au trecut mai bine de 10 ani de când actrița și actualul partener al Ginei Pistol au decis să se separe. Cuplul a fost unul extrem de iubit de public, iar mulți dintre fanii lor au sperat tot timpul la o împăcare între cei doi. Laura Cosoi a vorbit despre problemele care au existat în trecut pentru ca oamenii să înțeleagă faptul că nu era cu adevărat fericită.

Cum s-a schimbat Laura Cosoi de când l-a întâlnit pe soțul său

Actrița mărturisește că în prezent viața ei arată exact așa cum și-a dorit. Alături de Cosmin Curticăpean, Laura Cosoi a învățat ce înseamnă dragostea. Vedeta a menționat că înainte să-l cunoască pe soțul ei, în fostele relații a simțit că ea este bărbatul și poartă întreaga responsabilitate pe umerii săi.

Fanii au înțeles imediat că vedeta a făcut referire chiar și la Smiley, bărbatul de care s-a despărțit chiar înainte de a-l cunoaște pe tatăl fiicelor sale. Actrița își dorea foarte mult să devină soția artistului, însă acesta era preocupat de carieră. Atunci a fost momentul în care relația s-a rupt.

„Deja eu mă simțeam bărbatul din relații. Eu nu mă simțeam așa până nu l-am întâlnit pe soțul meu. Ne-am certat foarte mult în primul an, că eram bossy. Aveam o energie masculină. El era: what? El fiind obișnuit el să fie bărbatul. Mi-a zis după un an: să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați. Mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el. De asta sunt și foarte maternă. M-a făcut să mă văd așa. Maică-mea se uită la mine și îmi zice că nu și-a imaginat că voi fi vreodată așa”, a declarat Laura Cosoi în podcastul lui Mihai Morar.