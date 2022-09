Daiana Estera Duțu, supranumită ”eleva porno”, și Irinel Columbeanu s-ar fi ”bălăcit” în jacuzzi, la o petrecere privată, unde se întâmplau multe altele în afara unui dans și a unui păhărel, cu doar două zile înainte ca fostul milionar să facă accident vascular cerebral. Scenele pe care le povestește Daiana, iubita lui Iri, sunt tulburătoare, deși s-au derulat într-un loc unde puțini petrecăreți se încumetă să-i calce pragul. Fostul afacerist de la Izvorani aproape a leșinat, iar tânăra de lângă el l-ar fi salvat. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Irinel Columbeanu ajungea, la finalul lunii februarie a acestui an, la Spitalul Universitar de Urgență Elias, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Era operat câteva zile mai târziu, apoi părăsea spitalul, cu câteva interdicții de alimentație, prevăzute de medic. Acum e bine, dar nu uită spaima pe care a tras-o. Nici iubita lui, Daiana Estera Duțu (Vezi AICI imaginile cu cei doi, dar și povestea), care l-ar fi salvat, cu două zile înainte de accident, când i s-a făcut rău, la o petrecere privată deocheată.

Irinel Columbeanu a cedat în jacuzzi, lângă ”eleva porno”

”Eleva porno” avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, ce s-a întâmplat cu doar două zile înainte ca Iri să ajungă la spital. O petrecere în care amorul era vioara întâi. Și unde Columbeanu a cedat!

”În perioada aia, când a făcut AVC-ul și a fost operat, începuse să fie, așa, o legumă… Când l-am luat în seara aceea, a căzut pe scări, la el acolo, în bloc. A trebuit să-l adun de pe jos. L-am ridicat și l-am bagat în mașină, plecam la o petrecere mai deocheată. Am ajuns și i-am spus să facem o baie în jacuzzi. A stat în apa aia fierbinte și el putea să și moară acolo, că nu știam că are ceva”, începe dezvăluirea Daianei.

Care continuă cu momentele de panică pe care le-a trăit Daiana, după lui ce iubi-Iri i s-a făcut rău. ”Apa fierbinte i-a făcut rău și când am vrut să-l ridic, a căzut cu capul în apă, era să se înece. L-am ajutat să se ridice, l-am pus pe pat, pe un pat de ăla mare, unde și-o trag toți, de obicei. Și a adormit acolo, cu mâinile pe piept”, a povestit Daiana Duțu.

Irinel Columbeanu și-a revenit și avea să ajungă acasă, condus de ”eleva porno”.

Irinel Columbeanu a sunat-o pe ”eleva porno” în ziua accidentului cerebral

Daiana a mai spus că, în acea perioadă, Irinel se schimbase total. ”Nu mai avea memorie, nu mai puteai să te înțelegi cu el, era foarte nervos, nu-i mai funcționa mintea așa cum trebuie. Erau simptomele pre-AVC. Cam după două zile s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Atunci, m-a sunat și mi-a spus că e în benzinărie și nu poate să mai conducă până acasă, pentru că i s-a făcut rău. În ziua aia a făcut AVC.

Mi-a zis că dacă pot să vin să-l iau, dar eu nu am putut să mă duc, nu mai știu unde eram, ce făceam, dar nu am putut. Am încercat să găsesc pe cineva, să meargă după el, dar nu a vrut nimeni gratis. Până la urmă, i-a răspuns un prieten, care s-a dus după el, a chemat salvarea și atunci a fost internat”, a încheiat Daiana Estera Duțu.

