La 43 de ani, Cabral și-a descoperit o nouă pasiune. “Regula e să ieșim în apele internaționale. Încep să...” Ce plan are prezentatorul TV

Cabral este pasionat, mai nou, de navigatul pe mare. Prezentatorul TV a vizitat mai multe țări pe velier și are în plan să le ofere tinerilor care doresc să își unească destinele, o experiență unică, nuntă pe mare.

Cabral a fost invitat în emisiunea “Vorbește lumea”, difuzată de Pro TV. După ce a vorbit despre noul sezon al emisiunii “Ce spun românii” pe care, de altfel, o și prezintă, acesta a povestit că și-a descoperit o nouă pasiune, navigatul pe mare.

Prezentatorul TV are și un plan. Vrea ca împreună cu prietenul și partenerul său să le ofere tinerilor care își doresc să se căsătorească posibilitatea de a organiza evenimentul chiar pe mare, pe velier.

“Regula e să ieșim în apele internaționale. Și eu încep să oficiez nunți pe velier”, a spus Cabral.

Ce meserii a avut Cabral, pănă să ajungă în televiziune

Altfel, la finalul anului trecut, Cabral a dezvăluit ce meserii a avut până să ajungă prezentator TV. Pentru a câștiga un ban, acesta a fost nevoit să lucreze în mai multe domenii. A descărcat TIR-uri, a lucrat la vulcanizare și chiar și pe șantier, după cum chiar el a povestit.

“Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte, când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei”, declara Cabral chiar pe blogul personal, în urmă cu ceva timp.

Va deveni, din nou, părinte în toamnă

După divorțul de Luana, Cabral și-a refăcut viața alături de actrița Andreea Pătraşcu, actuala Andreea Ibacka. Cei doi vor deveni din nou părinți în această toamnă. Cuplul mai are împreună o fiică, Namiko, care a venit pe lume la finalul lui 2018.