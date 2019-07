La 57 de ani, Nadia Comăneci arată senzațional în costum de baie! Gestul făcut pe plajă a devenit viral

Deși mai are puțin și schimbă din nou prefixul, Nadia Comăneci arată senzațional în costum de baie! Ieri, fosta mare gimnastă a mers la plajă și, la un moment dat, ea a fost filmată în timp ce a făcut un gest. Imagile au ajuns pe Internet și au devenit virale. În plus, în urmă cu câteva ore, băiatul vedetei i-a făcut o surpriză care i-a adus lacrimi în ochi.

La 57 de ani, Nadia Comăneci arată senzațional în costum de baie

Nu mai e un secret pentru nimeni că Nadia Comăneci este prima sportivă care a reuşit să obţină o notă de 10 pentru un exerciţiu, la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976. Ieri a fost zi de aniversare pentru celebra româncă: s-au împlinit 43 de ani de la această performanță care a rămas în istoria gimnasticii și, tot atunci țara noastră a devenit cunoscută datorită Nadiei Comăneci. Ajunsă la 57 de ani, Nadia Comăneci este într-o formă extraordinară și a demonstrat asta făcând grațioasă roata pe o plajă, unul dintre exercițiile care au ajutat-o să obțină un 10 perfect. Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese și cu un trup de zeiță, vedeta a atras privirile tuturor turiștilor. Ea a fost filmată în timp ce a executat roata, iar în imaginile devenite virale după ce a făcut publică înregistrarea se vede și fiul ei care stă în mâini.

“Here we go… 43 years later… and Dylan s handstand photobomb… July 18 th @montreal1976 first Perfect 10…” este mesajul scris de Nadia Comăneci în dreptul filmării de mai jos urcată pe pagina ei oficială de Instagram. Ulterior, băiatul ei i-a făcut o surpriză împreună cu doi dintre prietenii săi: adolescenții s-au fotografiat pe o bârnă aflată pe plajă, iar imaginile au emoționat-o până la lacrimi pe fosta gimnastă. Vă reamintim că în urmă cu două zile, Nadia Comăneci a sărbătorit în avans zecele primit la Montreal și alături de Arnold Schwarzenegger, într-o sală de sport.

Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a obținut primul 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal. Atunci, Nadia a câștigat trei medalii de aur, la individual compus, bârnă și paralele, o medalie de argint, la echipe, și una de bronz, la sol.

“Aceeași grație ca acum 43 de ani! Ai fost, ești si vei rămâne idolul meu! Am urmărit Olimpiada fiind în tabară în 1976. Copiii se jucau afară și eu eram în fața televizorului, cucerită de tine și vocea regretatului Cristian Țopescu! ❤❤❤🇷🇴”, “🥇🏆👑 Tu vei fi întotdeauna Regina!”, “👏👏respect și admirație infinită pentru fetița care a făcut țara ei, România, cunoscută în lume… Ai făcut istorie, te iubim! 😘 💞 🌷”, “Televizoarele ereau alb negru cind tu erai numărul 1 in lume, esti si vei reamâne emblema României, chiar daca in acele timpuri (unii) au incercat sa nu iti fie bine. Meritele tale si disciplina sportiva nu are cine sa ti le ia, tu esti Nadia, fetița care ai facut o tara întreaga mândra in vremuri cenușii 🙏👍👏😘❤️🍀🇧🇪🇧🇪🇧🇪”, “Esti minunata! Cand am fost in USA, tatal unui tip american a intrebat daca practic si eu gimnastica, stiind despre tine. 😂 Multumesc ca ne putem mandri cu renumele tau!♥️” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea vedetei.

Nadia Comăneci – biografie

Nadia Comăneci s-a născut pe 12 noiembrie 1961 în Onești și este considerată una dintre cele mai mari gimnaste din istorie. Pe 27 noiembrie 1989, cu mai puţin de o lună înaintea Revoluţiei, Nadia Comăneci a fugit în SUA, acolo unde locuieşte şi în prezent, alături de soţul său, Bart Conner, cu care are şi un copil, pe Dylan, în vârstă de 13 ani. Atât fosta mare gimnastă cât și soțul său, Bart Connor, călătoresc foarte mult ca să își onoreze contractele, iar în lipsa lor, băiatul rămâne în grija managerului lor, Paul Ziert. În urmă cu câteva luni, sportiva a povestit un dialog emoționant pe care l-a avut cu fiul ei.

“(…) mi-a mărturisit acum câteva săptămâni că jumătate din viaţa lui eu sunt plecată. Printre cei care călătoresc cel mai mult şi spun nu la multe evenimente pentru că trebuie să gaseşti un echilibru între ceea ce este important în viaţa ta, iar acum lucrul cel mai important este copilul, dar trebuie să găseşti moment pentru tine, moment pentru familie, pentru că numai aşa îţi poţi găsi un echilibru şi lucrul acesta l-am învăţat din sport.

Eu îl pregătesc dimineaţă pentru şcoală, îi fac lunch-ul, îi pregătesc hainele, pregătesc de fapt micul dejun şi pentru el şi pentru Bart. Eu mă las la sfârşit, şi, în momentul în care ei au plecat spre şcoală, atunci mă ocup de mine şi de ce este prin casă. Iar eu îl iau de la şcoală şi îl îndrum spre casă sau spre office, că de multe ori vine la office pentru că are foarte multe animale acolo de care trebuie să aibă grijă”, a declarat Nadia Comăneci în cadrul unui interviu acordat la sfârșitul anului trecut pentru Prosport.

