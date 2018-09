La 7 ani de la divorț, Augustin Viziru rupe tăcerea despre căsnicia cu Oana Mareș: “Mințeam și când dormeam“

Augustin Viziru și Oana Mareș au trăit o poveste de dragoste timp de 13 ani, dintre care doi au fost căsătoriți. Din păcate, drumurile celor doi s-au separat și au divorțat în anul 2011, deoarece blondina l-a înșelat. La șapte ani de la divorț, Augustin Viziru rupe tăcerea despre fosta lui căsnicie.

“Ce-am învățat din fosta mea căsnicie a fost un singur lucru. Din păcate, noi ce vedem când suntem mici facem în oglindă când ne facem mari. La 20 de ani, eu nu aveam ce să caut într-o relație din punctul meu de vedere. Pentru că eram tânăr, făceam ce voiam și totuși ideea…

M-am băgat într-o relație mai mult de dragul de a avea o relație. Dar eu, în toată relația mea, mințeam și când dormeam. Trăiam într-un stres permanent. iar în ultima vreme, eu am considerat că nu mai e cazul să mint niciodată. pe nimeni. Transformarea e destul de radicală. Dar adevărul ăsta e, dacă nu minți niciodată, ești foarte relaxat pentru că nu ai nimic de ascuns. Ideea e că sunt mult mai ok așa și mult mai relaxat așa. Și așa pot să-mi văd de ce am făcut, de treburile mele….

Dacă o să găsesc persoana potrivită n-am să ezit nicio secundă…”, a încheiat Augustin Viziru.

Augustin Viziru a slăbit 18 kilograme în două luni

Pariul e pariu… așa că Augustin Viziru, care a avut și probleme cu sănătatea din cauza herniei de disc, s-a pus pe treabă și a reușit să dea jos 18 kilograme în două luni. În mai puțin de trei săptămâni, carismaticul actor trebuie să mai slăbească opt kilograme. Dacă va reușit, el va câștiga pariul pus cu Iura Luncașu.

“Am fost profesor de sport, dar în urmă cu 10-15 ani. (…). Băi, ce să fac, mă chinui… am avut 104 kilograme și am slăbit 18 kilograme. (…). Da, am rol principal, e primul rol principal de «good boy (n.r.: băiat bun)». (…). Am slăbit 18 kilograme în două luni și mai trebuie să slăbesc 8 kilograme în 16 zile. Și dacă nu slăbesc alea opt kilograme, o să joc gratis în film (n.r.: comedia realizată în regia lui Iura Luncașu). Dietă nu prea am ținut, pentru că din punctul meu de vedere, nu e prea bună – după ce renunți la ele (n.r.: diete), pui totul la loc. Am redus alimentația, porțiile de mâncare, nu mai mănânc cu șase ore înainte să mă culc.

(…). Am făcut o hernie de disc. (…). Nu am mai putut să fac mișcare, dar ușor, ușor mi-am revenit și o să fac din nou mișcare. Chiar ultimul meu turneu internațional de biliard a fost o plăcere, am luat locul cinci în în primii 105. (…).”, a mărturisit Augustin Viziru în cadrul emisiunii “La Măruță”.