La asta nimeni nu se aștepta! Victor Slav + Andreea Bănică

Victor Slav și Andreea Bănică vor face echipă în ediția de duminică a show-ului “Roata Norocului”.

Începând cu ora 20:00, la Kanal D, într-o nouă ediție a emisiunii concurs “Roata Norocului”, Bursucu si Ana-Maria Barnoschi sunt pregătiți pentru a da tonul la distracție și premii valoroase, alături de invitați surpriză și concurenți cu norocul la ei.

Nelipsite vor fi și momentele amuzante, pedepsele pe care trebuie să le execute cele două vedete invitate duminică la “Roata Norocului” îi vor pune pe concurenți în situații incomode.

“Mănâncă boabele de pe o parte a unui porumb fiert, ținut în gură de către partenerul tău”, enunță Bursucu proba de foc pe care trebuie să o îndeplinească Victor Slav și Andreea Bănică, moment în care cele două vedete încearcă să se sustragă, scrie wowbiz.ro.

“Ne vom da toata silinta pentru a castiga cat mai multe premii! M-a impresionat foarte tare cazul micutei Ana-Maria, o fetita care are mare nevoie de ajutorul nostrum, nu poti ramane indiferent cand vezi atata suferinta in ochii ei. Avem nevoie de foarte mult noroc pentru ea!”, spune Victor Slav, inainte de a pasi in platoul emisiunii.