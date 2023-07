La ce preț se vinde un kilogram de pepene verde, în piețele românești. Cât scoți din buzunar pentru fructul-vedetă al verii

Ne aflăm în plină vară și, ca în fiecare an, la tarabe pot fi regăsite anumite fructe și legume de sezon. De altfel, fructul-vedetă al sezonului călduros este chiar pepenele. Poate fi regăsit atât în piețele românești, la tarabe, cât și în supermarketuri. Prețurile diferă în funcție de producător și vânzător. Iată mai jos, în articol, la ce preț se vinde un kilogram de pepene verde.

Prețurile diferă în funcție de vânzător și producător. De la producător, prețul unui kilogram este de două sau trei ori mai mic față de cel pe care îl plătește clientul. În această perioadă, producătorii locali se află în plină campanie de recoltare a pepenilor. La tarabe, în piețele românești, sunt oferiți, deja, spre vânzare. Este fructul-vedetă al sezonului călduros, iar în această categorie mai intră caisele, piersicile și nectarinele. Însă, la ce preț se vinde un kilogram de pepene verde? Aflați mai jos.

Cât costă un kilogram de pepene verde la piață și în supermarket

Dacă în luna aprilie un kilogram ajungea să coste în jur de 8-10 lei (prețul mediu per kilogram), acum situația este foarte diferită. Pentru un singur kilogram de pepene verde, clienții trebuie să plătească în jur de 2 lei. Există piețe românești în care prețurile se situează între 1,5 și 1,8 lei pentru un kilogram. În supermarketuri, prețul poate ajunge și între 2,5 și 3 lei per kilogram. Pe de altă parte, tot în supermarketuri se regăsește varianta bio. Pentru un kilogram de pepene verde bio, clientul plătește în jur de 7,5 lei per kilogram. Astfel, pentru un pepene de opt kilograme va plăti 60 de lei.

Pentru clienții care doresc să cumpere pepene galben, atunci prețurile diferă, și de această dată, în funcție de tipul fructului. De exemplu, un kilogram de pepene galben de import (Brazilia) costă în jur de 12 lei. Pe de altă parte, un kilogram de pepene galben (soi românesc) costă în jur de 7 lei.

De altfel, la începutul lunii iulie, cunoscuții pepeni de Dăbuleni erau vânduți la un preț mai mare, față de cel regăsit în piețele românești. De exemplu, un kilogram se vindea cu 4-5 lei. Totodată, pepenele galben se vindea la prețul de 7 lei per kilogram.

Sursă foto: Pixabay