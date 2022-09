La ce vârstă și cu ce cântăreț celebru și-a pierdut inocența Bia Khalifa. Concurenta de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la Pro TV a recunoscut tot

Bia Khalifa a reușit să intre rapid în lumina reflectoarelor și a presei mondene, nu doar pentru conținutul pe care îl ”livrează” publicului adult, ci și datorită relațiilor amoroase în care a fost implicată cu bărbați celebri. Concurenta de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, de la Pro Tv, a dezvăluit la ce vârstă și cu ce cântăreț și-a pierdut fecioria. Detalii neștiute!

Deși are doar 20 de ani, Bia Khalifa a reușit să ”bifeze” câteva nume celebre ale bărbaților cu care s-a iubit. Invitată în cadrul unei emisiuni tv, vedeta a făcut față cu brio unor întrebări cu nuanțe intime. Concurenta de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” a mărturist cu ce bărbat, dar și la ce vârstă, și-a pierdut inocența.

La ce vârstă și cu ce cântăreț celebru și-a pierdut inocența Bia Khalifa, concurenta de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Bia Khalifa a fost mai sinceră ca niciodată și a mărturisit că la vârsta de 15 ani a experimentat prima noapte de amor cu un celebru cântăreț.

La ce vârstă ai avut parte de prima noapte de amor?” a întrebat-o Natalia Mateuț, pe Bia.

„15 ani. Împliniți” a răspuns aceasta, fără rețineri.

„Cu cineva cunoscut?” a mai întrebat prezentatoarea, dorindu-și să afle dacă este vorba despre Dani Mocanu.

„Ei, câte întrebări sunt? Da, cineva cunoscut” a mai completat Bia Khalifa.

„Ai avut o relație cu el?” a întrebat și Andrei Ștefănescu.

„Da” a mai spus Bia.

„Îl cheamă cu D?” au continuat prezentatorii.

„Da. (Dani Mocanu, n.r.)” a recunoscut Bia Khalifa, la Antena Stars.

Manelistul nu este singurul bărbat celebru care a trecut prin așternutul Biei Khalifa. Rapperul Tudor Sișu este ”suspect” de o aventură amoroasă cu modelul OnlyFans, chiar dacă acesta demontează toate zvonurile apărute în spațiul public.

Se pare că între cei doi nu s-a consumat nimic, iar rapperul s-a trezit într-o poveste de amor fără voia lui. Tudor Sișu a lămurit situația și a explicat cum stau, de fapt, lucrurile între cei doi.

„E sora noastră, vine pe la studio, n-am treabă cu ea. Știu că ea zice tot felul de chestii, dar nu. E ea nebună, face d-astea, agitații d-astea că a văzut că pune presa botu′ și face ea de nebună așa.

Dar nu am eu treabă cu chestia asta, îți dai seama, nu. Are 20 de ani, e nebună, eu am 45 de ani. E sora noastră, vine la studio, e prietena noastră, îți dai seama, o cunoaștem, știm care e treaba cu ea”, a declarat Tudor Sișu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.