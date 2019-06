La Cotroceni, Președintele El Sisi accentuează viziunea sa pentru rolul regional si global al Egiptului

Miercuri, 20 iunie 2019, Președintele Republicii Arabe Egipt, domnul Abdel Fattah El Sisi a fost primit la Palatul Cotroceni de către omologul sau, Președintele României, domnul Klaus Iohannis. Este a patra reuniune la nivel înalt din ultimele șase luni dintre cei doi șefi de stat, apropiere pe care ambii au salutat-o in declarațiile ținute in fata presei la terminarea convorbirilor desfășurate in cursul dimineții.

Vizita președintelui egiptean se încadrează intr-un larg context de cooperare multilaterala intre Egipt si Uniunea Europeana (UE), conducătorii UE găsind in Președintele El Sisi un partener puternic si stabil care poate stopa valul de migranți din Sudan, Etiopia, Eritreea, si un mediator de încredere intre pârțile combatante in conflictul libian.

Aceasta apropiere este evidențiată de intensa activitate diplomatică desfășurată pe parcursul Forumului la nivel înalt Africa – Europa (Viena, 17-18 decembrie 2018), a Conferinței de Securitate de la Munchen (15 – 16 februarie 2019) si a Forumului UE – Liga Araba care a avut loc in Egipt la Sharm El Sheikh (23 februarie 2019).

Președintele El Sisi a specificat in declarația sa ca apreciază sprijinul României si se așteaptă la o creștere a relațiilor comerciale, ambiția sa fiind aceea de a transforma Egiptul intr-un nod de legătura intre Europa, Asia, lumea araba si Africa. Importanta este si reafirmarea sprijinului continuu acordat de Egipt “fraților palestinieni” si de angajamentul Egiptului de a depune toate eforturile pentru crearea unui stat palestinian conform granițelor din 1967, conform armistițiului încheiat atunci cu Israelul in urma războiului de șase zile.

Aceasta remarca, deși se regăsește in mod obișnuit in discursul liderilor arabi, are o importanta strategica in aceasta perioada, nu numai pentru ca opinia personala a Primului Ministru roman, doamna Viorica Dancila, de a muta Ambasada României la Ierusalim a răcit relațiile cu statele arabe si a făcut ca acestea sa se opună alegerii României ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite in cadrul votului din 7 iunie 2019, dar si pentru ca Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a convocat o reuniune la nivel înalt in Bahrain pentru a discuta problema palestiniana. In aceasta privința au început sa circule zvonuri controversate despre faptul ca planul palestinian propus de Jared Kushner, consilierul desemnat de Președintele Trump pentru a găsi o soluție conflictului israelo-palestinian, ar include alipirea fâșiei Gaza la o parte a peninsulei Sinai din Egipt.

Reuniunea convocata de Președintele Trump in Bahrain va avea loc intre 25 si 26 iunie, dar este încă neclar care vor fi tarile reprezentate la acest eveniment.