La FCSB curg banii: salariu mărit pentru un titlular! Mihai Stoica: “A contat”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a hotărât să-i mărească salariul lui Ștefan Târnovanu, portartul titular după ce Andrei Vlad a fost trecut pe banca de rezerve. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor.

În poarta FCSB-ului, Ștefan Târnovanu a avut evoluții apreciate, iar Gigi Becali nu a rămas dator. Astfel, angajamentul goalkeeper-ului a suferit modificări în vara lui 2022, în contextul în care ex-fotbalistul lui Poli Iași devenise titular incontestabil.

“Ştiu cum a venit Târnovanu la noi. Am zis că nu avea perspective. A contat că a lucrat cu Marius Popa (n.r. antrenorul de portarii la FCSB). Contractul lui a fost mărit sezonul acesta, în vară”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Ștefan Târnovanu (22 de ani) a devenit favoritul lui Gigi Becali, după ce Andrei Vlad (23 de ani) a avut o serie de gafe în sezonul precedent.

Ștefan Târnovanu, asaltat cu oferte

Ștefan Târnovanu a fost transferat la FCSB în urmă cu doi ani, iar Gigi Becali a plătit celor de la Poli Iași suma de 200.000 de euro. Clubul din Copou a păstrat și 15 la sută dintr-un ulterior transfer. Grație evoluțiilor dintre buturi, portarul a ajuns în vizorul mai multor echipe din străinătate, potrivit impresarului Giovanni Becali.

“Pentru Târnovanu, s-au învârtit câteva milioane de euro bune într-un timp de vreo 10 zile. Au fost scouteri, care au venit, au făcut… Sume mari pentru un portar. Patru, cinci milioane pentru Târnovanu, care nu ştiu dacă a costat. Eu cred că la un 2,5 milioane de euro se putea închide un transfer, pozitiv pentru el. Cu nişte procente. Târnovanu are corp de portar, are alură de portar, zici că e fotomodel. Forma lui ca portar, eu n-am văzut portar atât de bine portar. Mai are de corectat la ieşirile pe centrări”, a spus Giovanni Becali, la finalul lunii septembrie.