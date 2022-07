Călin Goia are o carieră de succes și nu e cineva care să nu-i fredoneze cel puțin o piesă! Dar cum a arătat începutul pentru solist? Solistul trupei Voltaj a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cum i-au trasat părinții drumul în viață. Călin Goia a mărturisit și cine i-a fost model!

Cunoscut drept o discretă, Călin Goia, solistul trupei Voltaj, a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a fost perioada care avea să-i decidă soarta. Și-a dorit mereu o carieră în industria muzicală și nu a ținut cont de vremurile de demult, care impuneau, oarecum, restricții în acest domeniu. Părinții i-au fost alături și l-au sprijinit, dar i-au impus anumite condiții: să facă o școală și să ia examenele. Zis și făcut! Și-a ascultat părinții, a terminat Academia de Studii Economice, dar și-a urmat vocația de artist. A spus-o chiar el, în cadrul interviului.

”La mine au fost altfel lucrurile. Am avut susținerea părinților întotdeauna. Doar că ei vin din acea generație în care meseria e brățară de aur și trebuie să faci o școală, o facultate, să ai un serviciu și atunci ești cumva asigurat ca trai. Dar mi-au zis că dacă îmi iau examenele, poți să faci ce vrei tu, sport, muzică și cumva am avut susținerea lor. Dar am avut înclinarea spre muzică. Adică am terminat Academia de Studii Economice din București, adică am făcut și ce mi-au zis ei și lucru ăsta m-a ajutat”, a declarat membrul trupei Voltaj.

(VEZI ȘI: Calin Goia a rupt tacerea! Va mai participa Voltaj la Eurovision si la anul sau…)

”Modelul meu a fost Freddie Mercury”

Și pentru că artiștii au idoli și modele după care se ghidează în viață, Călin Goia a declarat că modelul lui în viață a fost Freddie Mercury, mai ales din punct de vedere compozițional. „Freddie Mercury. Foarte tare din punct de vedere compozițional, artistic. E idolul meu, dar cum să zic, nu am fost fan înnebunit să-l urmăresc pe el în detaliu. Am studiat în stânga și în dreapta și ai de învățat slavă Domnului de la foarte mulți artiști, nu numai internaționali, ci și români,” a dezvăluit Călin.

Pe lângă Mercury, pentru Călin Goia au fost inspirație și membrii trupei Iris sau Phoenix, care i-au insuflat valori după care se ghidează și astăzi. ”Iris, Compact, Phoenix. Mircea Baniciu mi se pare o voce internațională… Sunt mulți pe care îi ascult și îi admir și învăț de la ei multe lucruri”, a mai declarat membrul trupei Voltaj.

(NU RATA: CĂLIN GOIA (VOLTAJ) & SOȚIA AU DESCHIS PROCES DE PARTAJ JUDICIAR! MOTIVUL: ”DACĂ INSTANȚA MI-O ATRIBUIE, ATUNCI…”)

”Avem datoria de a împărtăși mai departe fiecărei generații”

Călin Goia e dovada vie a faptului că, deși are un imens succes, rămâne un om modest, care vrea ca, la rândul lui, să ofere mai departe tot ceea ce a primit și să sprijine generațiile de artiști care vin din urmă. ”Și acum am mulți mici artiști care vin la școală noastră de care ne ocupăm. Vin săracii așa cumva speriați, alături de părinți să învețe cum să stai la tobe sau la voce. Îmi dau seama că sunt multe lucruri importante pe care le-am putea face fiecare din branșa asta pentru generația lor, să împărtășim cât mai mult și să dăm o parte din experință lor. Avem datoria de a împărtăși mai departe fiecărei generații ce am învățat noi de la alții, iar apoi din experiența noastră”, a încheiat Călin Goia.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.