La mulți ani, România! Mesajele celor mai tari vedete din showbiz de Ziua Națională!

La mulți ani, România! CANCAN.RO vă urează dumneavoastră, cititorilor și românilor de pretutindeni, cele mai bune gânduri, recunoștință și garanția că în fiecare zi alegeți, prin intermediul nostru, presa de calitate. Aliate ne sunt, de cele mai multe ori, vedetele pe care le surprindem în cele mai de interes ipostaze pentru public. Cu bune, cu rele, sunt personalitățile ce reprezintă spațiul public autohton. Însă de această dată, starurile noastre s-au întrecut pe ele în urări care mai de care mai haioase sau mai sensibile pentru conaționali!

Smiley, Botezatu, Dan Negru, Flick, Cătălin Bordea, Fuego, Ramona Olaru și Drăgușanu sunt doar câteva dintre numele sonore ce au răspuns afirmativ provocării CANCAN.RO! Au căutat în cotloanele sufletelor și al minților și a ieșit un adevărat spectacol, menit să-i entuziasmeze pe români. Așadar, dragi sărbătoriți ai zilei, acestea sunt „toasturile” pentru voi. Bucurați-vă, este 1 decembrie și aniversăm cu toții 105 ani de la Marea Unire!

Cele mai importante și populare personalități din România au transmis urări pentru conaționali

Smiley: La mulți ani, România! La mulți ani, români! Să ne căutăm și regăsim mereu printre OAMENI, printre aceia empatici, deștepți, generoși, iubitori, ambițioși, zâmbitori, într-o Românie din ce în ce mai bună!

Cătălin Cazacu: La mulți ani, România! O țară care dacă nu exista, trebuia inventată. La mulți ani, români!

Cătălin Oprișan: Luăm o parte din Smaranda Brăescu, una din Eminescu, una din Grigorescu, alta din Iuliu Maniu, una din Regina Maria și ultima din Brâncuși. Totul sub um steag mare, roșu galben și albastru. Cred că ceva mai frumos nu se poate pentru a arăta că suntem Români. La mulți ani!

Cătălin Bordea: La mulți ani, România! Și să ai răbdare cu noi, că încetul cu încetul vom avea grijă de tine și te vom prețui la adevărata valoare!

Cătălin Botezatu: La mulți ani, române, oriunde te-ai afla tu pe acest glob. Pentru că sunt români pretutindeni și pentru că astăzi, de 1 decembrie, trebuie să ne mândrim cu faptul că suntem români. Indiferent unde ați fi, sunt sigur că acest sânge românesc, puternic, curge prin venele voastre, făcându-ne să ne simțim atât de mândri de tot ceea ce facem. Să fiți buni, să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să vă dea Dumnezeu tot ce e mai bun pe lumea asta. La mulți ani, România!

Flick Domnul Rimă a compus o poezie specială cu ocazia celebrării a 105 ani de la Marea Unire

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,

Țara mea de glorii, țara mea de dor:

Că la pruncii noștri bine să le fie

Pe aici, prin tine, mai în viitor.

Că azi multe-s grele și nu toate-s bine

Însă trag speranță, când îmbătrânesc,

C-am să fiu doar mândru că trăiesc în tine.

Dulce Românie, asta ți-o doresc!

La mulți ani, România, din partea vedetelor tale!

Dan Negru: Salutări din Danemarca, mă întâlnesc cu românii de aici, din Copenhaga, în orele astea. Și îmi amintesc că acum niște ani de zile l-am rugat pe domnul Adrian Păunescu să-mi trimită un mesaj de Ziua României. Domnia sa mi-a spus doar atât «dacă nu eram român, fugeam în România». La mulți ani, România!

Ramona Olaru: La mulți ani, România! La mulți ani, oameni, români! Oriunde sunteți, sunt sigură că veți celebra Ziua Națională din toată inima și cu cele mai bune gânduri! Celebrați toate reușitele de până acum și nu încetați să lucrați la toate visurile voastre!

Bianca Drăgușanu: Despre România… România are cele mai frumoase femei din lume, România are cea mai frumoasă țară. România este o țară bogată, România are cei mai frumoși oameni, România are cei mai credincioși oameni. Îmi doresc doar ca acești oameni, în viitorul apropiat, să facă alegeri mai bune din punct de vedere politic și să punem în fruntea acestei țări oameni care chiar să aducă o schimbare majoră, pentru că merităm cu toții. România are cei mai deștepți oameni, la mulți ani, România, vă pupă Bianca!

Connect-R: 1 decembrie – Ziua Națională. Totuși, gândindu-mă în profunzime, ce este naționalismul în fața umanismului? Nimic! Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să avem grijă cu ceea ce înseamnă naționalismul.

Umanismul e cu o treaptă superioară naționalismului. Și, totuși, având în vedere că suntem un popor clădit pe sânge martirizat, până mai încoace, în 1989, de la Neagoe Basarab până la Brâncoveanu, care își jertfește familia pentru acest popor și, bineînțeles, aici este o împletire și cu creștinismul, dar rămânând la naționalism, probabil că cel mai mare jertfitor al poporului român, Constantin Brâncoveanu, îmi amintesc că parcă Matei, fiul cel mic, a spus «Mi-e frică, tată!».

Deci să fie jertfită, să-ți fie omorâtă familia în fața ochilor tăi pentru acest popor… atunci cred că ne permitem să fim subiectivi și să fim naționaliști. La mulți ani, România! Să ne mai uităm în spate. Un român care nu-și cunoaște trecutul, nu poate fi decât maxim vorbitor de limbă română, deci nu român. La mulți ani, România, încă o dată!

Daniel Buzdugan: La mulți ani, România, hai să exersăm EMPATIA! Ăsta aș vrea să fie sloganul nostru pe 2024. Să fim mai grijulii unii față de alții! Este imposibil să empatizezi cu sute de mii de români necunoscuți sau să simți pentru un om despre care nu știi nimic ceea ce simți pentru un copilaș, pentru un prieten, pentru un vecin sau pentru o iubită. Dar putem înțelege că viețile unor străini au aceeași valoare ca viețile celor pe care îi iubim.

Să ne străduim să ne refacem sufletește, asta ar trebui să fie prioritatea numărul 1, ca români, pentru că suntem cam tulburați! Să redevenim pur și simplu noi în orice situație, fără să demonstrăm nimic nimănui, să fim bine cu noi! Cine nu e bine cu el nu poate fi bine nici cu ceilalți! A iubi România înseamnă a ne face bine, în primul rând sufletește, individual, pentru ca mai apoi să oferim bunătate în comunitate! Și un lucru este cert – nu-i român care să nu aibă nevoie de bunătatea noastră!

Fuego: La mulți ani, România! Vreau ca România să se bucure de artiștii ei mai mult, de ieri până azi. Vreau ca lucrul cel mai de preț să nu fie neapărat exportul, ci fix ce avem înălțător aici. Vreau ca România, de ziua ei, în fiecare an, să fie mai înfloritoare! Vreau o Românie așa cum o merit și eu și cum merită și ea, iar schimbarea pleacă de la fiecare dintre noi! Da, sunt mândru că sunt român și mi-e drag de țara mea și lupt ca s-o fac bine!

Vreau mulți, mulți ani pentru țara mea! Asta-i urarea! Sigur că par doar vorbe goale, dar important este ca ele să fie susținute în spate de fapte, așa cum încerc eu să fac mereu, prin activitatea mea! Eu unul simt că țara mea este locul cel mai de preț de pe pământ. Și nu-i nici o exagerare în asta! Sunt Paul Surugiu Fuego și am drag de România mea!

Ciprian Marica: Sărbătorim împreună, toți românii, și mesajul meu este unul cât se poate de simplu. Nimic nu este ușor în viața, dar prin eforturi susținute totul este posibil. Curaj, România! La mulți ani! #1Decembrie

