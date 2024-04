La un an de la divorțul de Dinu Maxer, Deea și-a schimbat radical viața. Spectacolele au rămas pentru ea doar un hobby, ci nu principala sursă de venituri, ca odinioară. Artista are acum alte planuri, e o femeie de afaceri în plină ascensiune. E mulțumită de felul în care arată la 34 de ani, iar în viitorul apropiat vrea să-și ia casă în Dubai, potrivit mărturisirilor făcute într-un amplu interviu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Deea Maxer se poate declara o femeie împlinită atât în plan personal, cât și profesional. Iubește de mai bine de zece luni, are o relație perfectă cu părinții lui Robert, tânărul alături de care și-a refăcut viața după despărțirea de Dinu Maxer, potrivit mărturirisilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Chiar dacă a trecut printr-un divorț, artista crede cu tărie în ideea de căsnicie, iar cununia religioasă din biserică i se pare divină…

Cum se numește în buletin

CANCAN.RO: Bună, Deea… Ai rămas cu același buletin și după divorț?

Deea Maxer: Mi-am schimbat numele în buletin. Înainte eram Andreea, acum sunt Deea. Așa m-am născut, dar mi l-am schimbat în certificatul de naștere. Nu-mi mai serbez ziua de Sf. Andrei, doar mama îmi mai zice „La mulți ani”. Așa mi se supne de la 14 ani, așa m-am obișnuit și așa am devenit cunoscută, ca Deea.

CANCAN.RO: Ce mai faci? Care sunt principalele tale preocupări?

Deea Maxer: Alerg între birouri, între joburile pe care le am. Copiii, școală, grădi. În week-end facem tot felul de activități. Mergem pe la munte. Am rezervat în vacanță, în aprilie, când e ziua mamei mele. La noi, pe Valea Prahovei, cu ai mei, cu copiii, cu Robert.

„Căsătoria e divină”

CANCAN.RO: Te vezi din nou mireasă?

Deea Maxer: N-am luat în calcul dacă mă mai mărit sau nu. Dar probabil, într-o relație serioasă, dacă va veni momentul să fiu cerută, eu cred în căsătorie. E divină. Nu-i vorba de acte, ci de o asumare în fața divinității. Nu cred în actele semnate la cununia civilă, ci în căsătoria în fața lui Dumnezeu. Ca o asumare.

CANCAN.RO: La slujba din biserică, mirii își asumă să fie împreună „la bine și la greu, până ce moartea îi va despărți”…

Deea Maxer: Așa e, dar nu tot timpul se poate. Oamenii se schimbă. Cred în acest lucru, a fi împreună și la bine și la greu. Asta nu se referă la divorț, la faptul că oamenii nu se mai înțeleg sau nu mai au aceleași principii. Atunci nu mai există compatibilitate. Dar greul înseamnă boală, să rămâi fără loc de muncă și altele. Atunci partenerul trebuie să-ți fie alături.

„Părinții lui sunt niște oameni foarte frumoși”

CANCAN.RO: Cum te înțelegi cu viitorii „socri”?

Deea Maxer: Dar de ce-i numești așa? Ne cunoaștem de 10-11 luni… Abia când voi fi cerută de nevastă îi putem numi așa. Până atunci, nu pot pune astfel de titulaturi. Locuim în două case, și la Robert și la mine. Părinții lui sunt niște oameni foarte frumoși, de la care am avut multe de învățat, care au ajuns să-mi iubească copiii și să accepte situația mea de viață. Ceea ce e un lucru foarte frumos. Ne înțelegem foarte bine.

CANCAN.RO: Aceeași părere o au și părinții tăi despre Robert?

Deea Maxer: Cu siguranță, mai ales că evenimentele importante le petrecem împreună.

CANCAN.RO: Pe când din nou în fața altarului?

Deea Maxer: Noi vom decide. În momentul acesta, nu ne dorim niciunul.

„Am fost singură totdeauna în proiectul meu”

CANCAN.RO: Simți nevoia unui partener pe scenă? Cum stai cu concertele?

Deea Maxer: Concertele nu sunt așa de dese ca acum zece ani. Dar când există cereri, contractul se negociază. Am fost singură totdeauana în proiectul meu, de la 16 ani. Mă refer la cel oriental. Că doar nu dansa fostul meu partener cu mine pe scenă. Eu cânt cover-uri în limba arabă. Tot felul de coregrafii ș accesorii. În proiect am și dansatoarele.

CANCAN.RO: Vorbești arabă?

Deea Maxer: Nu pot vorbi arabă, dar înțeleg mai multe expresii. Arabii vorbesc diferit dintr-o țară în alta. Am studiat anii aceștia, ca să pot transmite ceva. Am avut și colegi iordanieni, de exemplu, care m-au ajutat uneori.

Acum vreo zece ani m-am gândit să mă apuc să învăț arabă, dar am renunțat. Mi-am dat seama că n-avea sens, dacă tot nu plecam din țară. În plus, e suficientă engleza.

„M-am săturat să stau să…”

CANCAN.RO: Cum reușești să ții kilogramele sub control?

Deea Maxer: Nu am timp de sală. Sunt foarte mulțumită de mine cum arăt. Evident, că tonifierea nu ar strica. Ar trebui să facem toți puțin sport. Eu nu fac, nu sunt mândră de asta. Dar nu le pot împăca pe toate, nu tot timpul ne iese. M-am săturat să stau să lupt să nu mai mănânc aia, să nu mai fac aia. Să te placă lumea. Eu mă simt bine, sunt sănătoasă. Pentru o femeie cu doi copii, la 34 de ani, sunt mândră de mine. Am avut și avantajul că am făcut copii de tânără.

CANCAN.RO: După divorț, Dinu a implicat-o și pe iubita sa actuală în proiectul lui… Ce poți spune despre asta?

Deea Maxer: Nu comentez de viața fostului soț. Nu mă interesează, nu o să-mi dau cu părerea. Comunicăm strict legat de tot ce ține de copii. Discutăm liber despre care e cea mai bună variantă pentru ei.

„Spectacolele au rămas un hobby, înainte erau principala mea sursă de venit”

CANCAN.RO: Care sunt principalele tale surse de venit în prezent?

Deea Maxer: Sunt implicată în firma de cosmetice, am și echipă de vânzări, am evenimente prin țară. În rest, o dată pe lună plec în Dubai. Merg cu clienții pe partea de achiziționare de apartamente, de un an de zile fac asta. Sunt și în zona imobiliară. Am agenția din Dubai care funcționează sub licență guvernamentală. Agenția este deschisă în Dubai, birourile sunt și acolo, dar avem și-n București. Eu de aici lucrez. Nu mă pot muta definitiv în Dubai, pentru că am copiii. Dar plec des cu clienții. Ofer consultanță, am contracte cu dezvoltatorii mari de acolo.

Acesta este acum domeniul meu principal de activitate, în paralel cu firma de cosmetice, în care mă tot dezvolt. Domenii care merg foarte bine. Am preluat și câteva proprietăți de lux din București, pe care le pomovez. Alerg. Vizionări, colaborări.

CANCAN.RO: Să înțeleg că spectacolele au rămas pentru tine doar un hobby?

Deea Maxer: Spectacolele au rămas un hobby, înainte erau principala mea sursă de venit. Dar atunci când e cerere, nici nu-mi vine să refuz. Îmi place ceea ce fac. Acum vine și sezonul nunților.

Are în plan să-și ia casă în Dubai

CANCAN.RO: Ai în plan să-ți iei casă în Dubai?

Deea Maxer: Deocamdată nu am achiziționat o casă în Dubai. Sunt în curs să fac asta, chiar îmi doresc, ca și investiție, să am o proprietate acolo. În momentul în care vrei să cumperi o proprietate în stadiu de proiect, care va fi gata peste doi ani, tu dai banii într-un cont al guvernului, care garantează investiția. În Dubai nu există țepe. Iar prețurile sunt foarte accesibile. Un apartament cu două camere în București costă la fel ca unul în Dubai. Nu degeaba 78 la sută din firmele mari s-au mutat în Dubai. E un fel de paradis fiscal. Prețurile sunt accesibile, există o cerere foarte mare, mult mai mare față de proiectele care sunt. Cu 200.000 de dolari îți poți lua o super casă acolo. Se plătește în rate, e cel mai accesibil plan.

O să fac investiția la timpul potrivit. În momentul în care o să găsesc un proiect potrivit pentru copii.

CANCAN.RO: Te-ai fi mutat în Dubai, dacă nu erai mamă?

Deea Maxer: Da, mă mutam. Dar nu voi putea să mă rup niciodată de copii. Tot timpul voi fi lângă ei. Am finalizat și o academie de consultanță imobiliară în Dubai. E un domeniu de care m-am îndrăgostit. Am încredere în sistem, îmi place țara, îmi place ce au dezvoltat. Au foarte multe facilități.

CANCAN.RO: Cum te împarți între copii și joburi?

Deea Maxer: La vară, Andreas cu siguranță va pleca iar la mare, cu taică-su, fetița e la privat la grădinița. Stă și cu ai mei, când sunt plecată. Week-endul acesta e al lui Dinu. Ia copiii la el, eu voi profita și-mi fac treaba, că am și spectacol.

Andreas e deja bărbățel. Face două sporturi, e bine și cu școala. În continuare e și în zona artistică. Tatăl lui îi compune, urmează să aibă un clip nou, o piesă nouă.

