La ce nivel a ajuns relația dintre noul iubit al Deei Maxer și fiica lui Dinu! Femeia se mândrește acum cu imaginile

Deea (33 de ani) și Dinu Maxer (50 de ani) au divorțat în 2023. După ce s-au separat în primăvară și au semnat actele de divorț, tânăra și-a refăcut viața amoroasă. De altfel, relația lor a ajuns la un alt nivel, iubitul Deei Maxer ajungând să îi cunoască familia și, implicit, copiii. Iată detaliile mai jos, în articol.

După divorțul de Dinu Maxer, Deea și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr pe nume Robert. Relația se află pe un drum potrivit, având în vedere că artista i-a prezentat pe cei mici iubitului ei. Iar acest aspect a fost dovedit printr-o imagine postată le rețelele de socializare.

Pe internet, Deea a încărcat o imagine cu iubitul și fetița ei, Maysa, din fosta căsnicie. Cei doi stau în pat, iar iubitul Deei Maxer îi citește o poveste celei mici. Semn că relația artistei cu Robert a ajuns la un alt nivel. În dreptul imaginii, Deea a notat următorul mesaj: „Ai mei”. De altfel, nu este prima oară când fosta soție a lui Dinu Maxer postează pe internet fotografii cu iubitul ei și cei mici. De exemplu, în preajma sărbătorilor, Deea, Robert și cei doi copii au mers în Grădina Botanică, iar artista a postat o fotografie cu ei, pe rețelele de socializare.

Nu doar Deea și-a refăcut viața amoroasă, după divorțul de cântăreț. Și Dinu Maxer și-a găsit liniștea în brațele Magdalenei Chihaia, în vârstă de 37 de ani. Fostul soț al Deei a dezvăluit cum s-a înfiripat fiorul iubirii între ei.

„Florin Burescu, prietenul nostru comun, este cumva nașul relației noastre. Noi ne-am cunoscut într-o seară, am stat de vorbă până dimineață, dar nu am vrut să continuăm. Am simțit ceva fiecare, dar am fost reținuți.

Florin Burescu a mai făcut un pas, în momentul în care am apărut eu pe tv și am promovat piesa «S-a furat mireasa», mi-a sugerat să colaborez cu Magda. De ani de zile îmi place să creez o poveste pe scenă. Așa, Magda a devenit atunci mireasă, cu două dansatoare domnișoare de onoare, moment care ne-a legat profesional”, a declarat Dinu Maxer, potrivit WOWbiz.ro.