Dinu Maxer contraatacă după ce a fost făcut praf de tatăl fostei soții: „N-am băut niciodată cu el. Deea s-a dezis în fața mea”

După ce a fost făcut praf de tatăl fostei soții, Dinu Maxer iese la rampă și dă replica. Artistul a vorbit pe larg despre cele întâmplate și a explicat cum stau, de fapt, lucrurile între el și fostul socru. Acesta a mărturisit că mereu s-a înțeles bine cu tatăl Deei și nu își explică de ce acesta a decis să îl atace în spațiul public. Mai mult, cei doi au avut și o „confruntare” după ce scandalul din mediul online a început.

Zilele trecute, Dinu Maxer s-a trezit în mijlocul unui scandal. Totul a început după ce Deea a publicat o fotografie în mediul online, iar fanii nu au fost prea blânzi cu ea în secțiunea de comentarii, lucru ce l-a făcut pe tatăl artistei să reacționeze vehement. Bărbatul a pus-o la punct pe una dintre urmăritoarele fiicei sale, dar în același timp a dat și în Dinu Maxer. Acum, artistul a reacționat și i-a dat replica.

În încercarea de a-și apăra fiica, tatăl Deei Maxer a lovit și în fostul soț al acesteia. Concret, bărbatul l-a făcut pe Dinu Maxer fițos și l-a numit „chinul vieții” fiicei sale. Cuvintele acestuia s-au rostogolit imediat în mediul online și un adevărat scandal a pornit, susținut în principal de fanii celor doi soți.

Toate acestea au ajuns și la urechile lui Dinu Maxer care a fost șocat de faptul că fostul socru l-a atacat, având în vedere că mereu au avut o relație bună. Artistul a înțeles că ținta principală nu era el, însă s-a arătat surprins de cuvintele rostite de tatăl Deei.

„Pentru mine a fost un mare șoc și nici nu am știut ce să zic. Eu credeam că am o relație foarte bună cu ei, pentru mine de aia a fost un mare șoc. Probabil nu aș fi apărut să comentez dacă nu ar fi explodat în halul în care a explodat. Puțin deplasat cuvântul ăsta despre mine, adică eu chiar nu sunt fițos. Am avut atâtea exemple în viață când mă cunoșteau persoane străine și îmi ziceau că sunt diferit decât la televizor.

Sâmbătă i-am dus copiii, am dat noroc cu el, i-am spus la mulți ani și îmi spune în câteva cuvinte că o fană de-a mea din Petrila… a crezut că eu complotez cu asta… Dar de la a ataca pe cineva, la a mă ataca pe mine mi s-a părut o distanță destul de mare. Am avut o relație cordială, civilizată. N-am băut niciodată cu el. Când am vorbit despre despărțire, foștii socri nu s-au băgat”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni de televiziune.