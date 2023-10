La un pas de moarte! Un fotbalist a dat gol, apoi s-a prăbușit din senin pe teren. Jucătorii au făcut scut în jurul lui

Bas Dost (34 de ani) s-a prăbușit pe teren din senin! Fostul atacant de la Sporting a căzut din picioare la finalul meciului AZ Alkmaar – NEC Nijmegen, din Eredivisie. Jocul a continuat preț de câteva secunde, până când staful medical a intrat pe teren și a intervenit.

Bas Dost a îngrijorat o lume întreagă, după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci. Fotbalistul a picat din senin din picioare, iar echipajul medical a intervenit de urgență. Incidentul a avut loc la finalul meciului AZ Alkmaar – NEC Nijmegen, din Eredivisie. Sportivul a fost resuscitat direct pe gazon, apoi a fost scos pe targă de către medici. Jucătorii celor două formații au făcut paravan în jurul lui, cât timp staful medical i-a acordat primul ajutor. Reprezentanții NEC Nijmegen au transmis pe rețelele de socializare că atacantul și-a recăpătat cunoștința. Partida a fost suspendată la scorul de 2-1 în favoarea celor de la NEC Nijmegen.

Dost a fost omul meciului. Acesta a deschis scorul în minutul 11, apoi a dat pasa decisivă la reușita lui Mattsson (37). Pavlidis a fost cel care egalase pentru gazde. De comun, cele două echipe au hotărât ca meciul să nu mai continue.

