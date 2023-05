Lacrimi pentru Ștefan Radu la ultimul meci în tricoul lui Lazio. Mesajul special al fanilor pentru jucătorul român

Duminică, 28 mai, Lazio și Cremonese s-au înfruntat în etapa cu numărul 37 din Serie A. Partida de pe Stadio Olimpico din Roma a avut o conotație specială pentru Ștefan Radu (36 de ani). După 15 ani la Lazio, românul a jucat pentru ultima oară în tricoul formației romane. Cu acest prilej, fanii au pregătit un mesaj superb de adio, care l-a emoționat profund pe Radu.

Duminică seară, Lazio a primit vizita celor de la Cremonese în penultima rundă din Serie A. Partida de pe Stadio Olimpico era extrem de importantă pentru formația romană în vederea calificării directe în grupele Champions League. În plus, meciul a marcat și retragerea lui Ștefan Radu de la formația romană.

Ștefan Radu, la ultimul meci în tricoul lui Lazio. Fanii au pregătit un mesaj special pentru jucătorul român

Lazio a început perfect partida și a deschis scorul încă din minutul 4 prin Hysaj. Echipa romană și-a continuat dominarea și s-a desprins pe tabelă în minutul 37 prin reușita lui Milinkovic-Savic. În repriza secundă, cei de la Cremonese au redus din handicap prin golul lui Galdames, din minutul 54. Mai mult, oaspeții au reușit să egaleze în minutul 57 după autogolul lui Lazzari. Lazio a dat lovitura de grație în minutul 89 prin același Milinkovic-Savic, care a reușit astfel „dubla”. Echipa romană s-a impus cu scorul de 3-2 și și-a asigurat astfel prezența în grupele Champions League în sezonul viitor.

Ștefan Radu a început pe banca de rezerve însă a fost trimis pe teren în primul minut de prelungire al partidei. Acesta a fost ultimul meci pe care fundașul român l-a jucat în tricoul lui Lazio. Intrarea sa a fost aplaudată la scenă deschisă de cei peste 60.000 de fani prezenți pe Stadio Olimpico. În plus, suporterii laziali au pregătit un mesaj superb pentru Radu: „15 ani de bătălii cu vulturul pe piept. Un luptător, unul dintre noi! Ștefan Radu, cu Lazio pentru totdeauna”. La finalul meciului, fundașul român a fost chemat în fața Peluzei care-i scanda numele. Vădit emoționat, Radu nu și-a putut stăpâni lacrimile. Apoi, el a fost purtat pe brațe de colegi, în uralele tribunelor.

Ștefan Radu a fost transferat de Lazio în anul 2008 de la Dinamo. În cei 15 ani petrecuți pe Stadio Olimpico fundașul român a devenit o adevărată legendă, reușind să bifeze două recorduri fabuloase. Radu are nu mai puțin de 426 de meciuri, în toate competițiile, în tricoul lui Lazio, devenind astfel jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria clubului roman. În plus, el este jucătorul cu cele mai multe partide, 348, jucate pentru Lazio în Serie A.

Ștefan Radu, mesaj impresionant pentru toată suflarea lazială

La scurt timp după încheierea partidei, Ștefan Radu a transmis un mesaj impresionant prin care și-a luat adio de la fanii și întreg staff-ul clubului. Mesajul său a fost postat pe pagina de Facebook a clubului Lazio.

„Fani ai lui Lazio, vă mulțumesc tuturor pentru prezența în această zi foarte importantă pentru mine.

Am petrecut mai mult de 15 ani alături de voi. Zic „alături de voi” pentru că pe teren, când am intrat, aveam același suflet: sufletul fanilor lui Lazio.

Cu acest tricou mi-am trăit viața de fotbalist, pe acest stadion am trăit momente unice, zile grele și bucurii mari, ca voi toți.

Lazio este o familie și această tabără este ca acasă pentru mine. Îți mulțumesc pentru că la victorii și chiar și atunci când nu am câștigat, nu m-am simțit niciodată singur. Întotdeauna am parcurs această călătorie împreună.

Sunt sigur că obsesia mea pentru culorile acestui club nu se va termina niciodată. Îmi va da puterea să merg mai departe în viață cu aceeași determinare pe care am avut-o mereu pe teren.

Îi mulțumesc sincer președintelui Lotito pentru că mi-a permis să realizez acest vis măreț: să pot să-mi iau rămas bun de la fotbal purtând acest tricou. M-ai primit când eram mic mai mult decât un băiețel. Am crescut aici ca bărbat și ca jucător de fotbal.

Aș vrea să mulțumesc soției mele Alexandra și copiilor mei Eduardo și Alessia pentru că nu m-au lăsat niciodată să dau greș, prin sprijinul și dragostea lor.

Mulțumesc tuturor colegilor de echipă și personalului tehnic din acești ani care m-au recunoscut ca fiind important pe teren și în vestiar. Și asta pentru mine este o mare onoare, chiar înainte de o mare responsabilitate.

Când mi-am pus tricoul alb-albastru am făcut-o din toată inima și pasiunea. Acum știu ce înseamnă să fii unul dintre voi. Știu ce înseamnă să aparții marii familii Lazio. Și agățați-vă de ea pentru totdeauna.

Poți să nu mai joci fotbal, dar nu poți înceta să fii leneș!

Mulțumesc tuturor, vă iubește Șeful vostru!”

Ștefan Radu



