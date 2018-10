Lady Gaga s-a logodit cu managerul ei, care e mai mare cu 17 ani. Christian Carino i-a oferit un inel de 400.000 de dolari

Cântăreața americană Lady Gaga a confirmat faptul că s-a logodit cu agentul său, Christian Carino, cu care are o relație de aproape doi ani, iar evenimentul a fost oficializat cu un inel cu diamant roz în valoare de 400.000 de dolari, potrivit contactmusic.com. Fericita veste vine la două luni după ce îndrăgita artistă și-a pierdut un bun prieten.



În vârstă de 32 de ani, artista i-a mulțumit „logodnicului” la gala Elle Women in Hollywood, care a avut loc la Los Angeles, luni. Cântăreața a fost omagiată la gală pentru o campanie de conștientizare privind maladiile mintale.

Lady Gaga are o relație cu Carino, în vârstă de 49 de ani, de la începutul anului 2017. Carino a fost agentul mai multor vedete, precum Justin Bieber, Amber Heard, Christina Aguilera, Simon Cowell, Miley Cyrus și Jennifer Lopez. A fost căsătorit cu Brooke Baldwin, în perioada 1997 – 2013, cei doi având împreună două fiice.

Anterior, în perioada 2011 – 2016, Lady Gaga a avut o relație cu actorul Taylor Kinney.

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum „Bad Romance” şi „Poker Face”, dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor – în special vestimentare. Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor şase premii Grammy. Artista a câştigat și un Glob de Aur pentru rolul din serialul „American Horror Story”. Lady Gaga a fost nominalizată în 2016 la Oscaruri, la categoria „cea mai bună coloană sonoră”, cu melodia „Til It Happens To You” din documentarul „The Hunting Ground”.