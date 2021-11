Lambada a răbufnit! Ce mesaj a transmis după ce Tzancă Uraganu a încasat bătaie de la frații ei

Imaginile cu Lambada, întinsă pe jos, într-o baltă de sânge, au făcut înconjurul rețelelelor de socializare. Imaginile în care mama fiicei lui Tzancă Uraganu apare la pământ au stârnit un val de reacții din partea mamei acesteia, dar și a fraților ei. Prin urmare, Tzancă Uraganu ”și-a primit” lecția, în timp ce se afla în Germania, și a fost snopit în bătaie de frații Lambadei. Iată ce a avut de spus Lambada după incident.

Mama fetiței lui Tzancă Uraganu a tăcut și a făcut. S-au spus multe, însă adevărul din spatele dramei pe care a trăit-o doar ea îl știe. Iată ce a avut de spus Lambada după tot circul care s-a creat în jurul ei și al lui Tzancă Uraganu. Mama fetiței lui Tzanca a postat un videoclip cu un mesaj cu subînțeles: ” E greu să ierți, dar cel mai greu e să ai încredere din nou”. Fără prea multe detalii, Lambada a lăsat să se înțeleagă multe vrute și nevrute și nu a dorit să ofere mai multe detalii.

Reamintim că la scurt timp după ce imaginile cu Lambada plină de sânge și bătută au devenit virale, Tzancă Uraganu a ținut să menționeze că între cei doi au avut loc si certuri ”ca în orice familie”:

”Uitați-o pe Lambada. Este foarte bine. Toată lumea se mai ceartă, toată lumea se mai bate, în casă mă refer. Nu că ar fi normal. Au fost niște discuții foarte vechi și totul a plecat din cauza unui om despre care nu trebuie să mai dau niciun detaliu. Încă o dată vă spun, nu este absolut niciun fel de problemă, Lambada nu este batjocorită, are tot ce îi trebuie, nu îi lipsește nimic”, a spus manelistul.

Mama Lambadei: ”E bătută și o ține în lanțuri”

La scurt timp după ce Lambada a apărut într-o baltă de sânge, mama acesteia a răbufnit și i-a transmis un mesaj lui Tzancă Uraganu în care l-a amenințat că îl va da pe mâna poliției:

” Să-și bage mințile în cap, s-o trimită pe fata mea acasă, să n-o mai țină sechestrată și bătută. Să fiu a d… de n-oi ajunge la Capitală, la București (Poliția Capitalei, n.r.) pentru el. Nu ia nimeni în seamă ce face b… ăsta… să luați măsuri pentru fata mea, s-o aduceți acasă că e sechestrată. Am sunat-o acum și e bătută și o ține în lanțuri.

Aseară am văzut un live pe care l-a făcut Mădălina. Ea l-a obligat s-o bată, s-o chinuie, s-o aducă în fața ei, să vadă ea cum o chinuie și cum o bate. De ce o mai ține pe Lambada, că nu e nevasta lui decât ”la vrăjeală” și o ține ca pe o menajeră.

S-o pună pe fufa aia cu c… și cu ț… mari (Marymar. n.r.) să facă live pentru Mădălina, că acum aia e nevasta lui. Nu mai e Lambada. Dacă nu o trimiți acasă o să ajung la cea mai mare secție de poliție din Capitală”, a spus mama Lambadei.