Larisa Drăgulescu, noi detalii despre starea de sănătate a fiicei sale, operată pentru a șasea oară. “Colesteatomul ‘mănâncă’ tot ce se află în căpșor. A trebuit să...”

Beatrice, fiica Larisei și a lui Marian Drăgulescu, a fost operată, la finalul lunii septembrie, pentru a șasea oară, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “M. S. Curie”. Fata s-a născut cu un diagnostic crunt, hipoacuzie bilaterală profundă. La ultima intervenție, medicii i-au înlăturat lui Beatrice organele urechii interne.

Beatrice a fost diagnosticată de medici cu hipoacuzie bilaterală profundă, imediat după ce a venit pe lume. Până la 17 ani, copila a trecut prin multe momente delicate. În 2008, a suferit o operație implant cohlear, iar în 2016 a aflat că trebuie să se lupte cu un colesteatom, o tumoră benignă, care a tot recidivat de-a lungul timpului.

În ianuarie 2016, fiica Larisei și a lui Marian Drăgulescu trecea, deja, prin cea de-a doua operație, pentru extirparea tumorii. Până acum a suferit șase intervenții, cea mai recentă la finalul lunii septembrie, când i-au fost înlăturate toate organele urechii interne.

“A trebuit să aleg dacă să i se scoată urechea internă definitiv sau nu, pentru a evita o altă recidivă a bolii și a fost foarte dificil să aleg acest lucru. Am ales bine, se simte foarte bine acum. Operația aceasta a fost cea mai grea, pentru că s-au produs și fizic niște schimbări. Am zis să nu mă certe niciodată. Mi-a fost teamă, fiind adolescentă, să nu se supere dacă se vede ceva diferit la urechiușe sau în zona buricului. De acolo i s-a luat o părticică din piele pentru a se face reconstrucția urechii. Nu mai știu ce să mai fac pentru a evita această problemă, să nu mai recidiveze. De fiecare dată am ales să se scoată doar acest colesteatom. Însă acum am stat, m-am gândit, m-am consultat cu medicii dacă să scoată tot ce este înăuntru, pentru a evita încă o operație. A fost greu pentru noi toți să luăm o decizie”, a povestit Larisa Drăgulescu, la Prima TV.

Larisa Drăgulescu anunță că fiica ei trebuie să urmeze un tratament strict. “Pentru imunitate”

Beatrice nu a scăpat, însă, de emoții. Trebuie să urmeze un tratament strict, care să împiedice boala să recidiveze.

“Acest colesteatom nu provoacă doar lipsa auzului, mănâncă tot ce se află în interior, în căpușor. Structura osoasă și organele din urechea internă. Acum ne-am externat, continuăm cu niște tratamente pentru imunitate, să o ținem sub control. Să evităm să fie organismul slăbit pentru a nu apărea vreo recidivă”, a mai spus fosta soție a lui Marian Drăgulescu.

