Larisa Iordache va ajunge în fața altarului? Ce spune fosta gimnastă: „Este nerăbdătoare să ne vadă”

Larisa Iordache (26 de ani) trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cristian Chiriță (20 de ani). În ciuda diferenței de vârstă dintre cei doi, sportiva pare că e mai fericită ca niciodată. Cei doi sunt împreună de câteva luni, însă, fosta gimnastă a vorbit despre planurile de nuntă pe care le are.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță sunt împreună de câteva luni, iar fosta gimnasta nu se sfiește să se afișeze cu iubitul său ori de câte ori are ocazia. În urmă cu câteva săptămâni, sportiva a fost acuzată că l-a despărțit pe jucătorul de tenis de masă de Bernadette Szocs, însă Larisa Iordache a dezmințit zvonurile.

În cadrul unui interviu, campioana a vorbit despre planurile de viitor pe care le are cu actualul iubit.

Larisa Iordache, declarații despre căsătorie: „Câtă bătaie de cap există în spatele unei nunți”

Fosta gimnastă a declarat că încă nu are planuri de nuntă, asta pentru că e de părere că lucrurile se vor așeza de la sine dacă merg într-o direcție bună.

”Noi nu prea vorbim așa de planuri, mai mult presa, este nerăbdătoare să ne vadă în această ipostază. Toate la rândul lor pentru că eu nu mă grăbesc niciunde și nici el. Consider că lucrurile care vin lin, curat și de la sine înțeles, lucrurile merg foarte bine”, a spus Larisa Iordache la Antena Stars.

Cât despre cum își imaginează că va arăta nunta, dacă va fi cazul, Larisa Iordache se gândește la un eveniment restrâns, cu cei dragi.

”Având în vedere că a început sezonul nunților și am fost la câteva până acum, văzut câtă bătaie de cap există în spatele unei nunți. Consider că prea multă bătaie de cap nu are rost, la momentul ăsta. Cred că e bine să faci ceva micuț, drăguț, eu așa văd. Ceva mic, draguț cu oamenii care te iubesc necondiționat, care au fost alături de tine în momentele dificile și în momentele în care ai câștigat”, a mai declarat gimnasta.

