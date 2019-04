Laura Andreșan este însărcinată. Prima poză cu burtica iubitei lui Grasu XXL, după ce a ținut totul secret

De câteva luni bune, Laura Andreșan și partenerul ei de viață, Grasu XXL, trăiesc o fericire fără margini! Profa de sex, așa cum mai este cunoscută vedeta, este însărcinată. După ce a ținut sarcina ascunsă până pe ultima sută de metri, ea a făcut publică prima poză cu burtica de gravidă.

Laura Andreșan este însărcinată pentru prima dată

Laura Andreșan și Grasu XXL formează un cuplu de mai bine de un deceniu și… anul acesta ei vor deveni părinți pentru prima dată. Cea care a împărtășit cu fanii minunea pe care o trăiește este fosta actriță de filme pentru adulți; ea a urcat pe o rețea de socializare o fotografie în care apare într-o rochie albă, iar mâinile și le ține pe burtică… protectiv. Pe ținuta care te poate duce la o rochie de mireasă… sunt prinse mai multe flori roz.

“#nocomment #justbump #babybump #madewithlove (n.r.: #niciuncomentariu #doarburtică #copil #făcutcudragoste )” este mesajul scris de iubita lui Grasu XXL pe pagina ei de Instagram.

“Felicitări! Sarcina ușoară! :)”, “Oh, my!!!! ❤️❤️❤️”, “#casamoarafetili 🤗❤️💏👪🤰👶 #felicitari”, “Splendidă!!🌟🌟🌟”, “Felicitări! 😘😘” sunt cinci dintre comentariile lăsate de apropiații și fanii cuplului.

Grasu XXL a vorbit despre copil

Într-un interviu acordat anul trecut, cunoscutul cântăreț a vorbit despre primul lui copil. “Sunt 100% convins că nu am niciun copil. Nici așa fără să știu de el. În niciun caz. Nici nu mi-ar plăcea să apară vreunul. Un copil e o responsabilitate imensă și nu așa se face. Doamne ajută să vină și la mine când o fi timpul”, a declarat Grasu XXL, relatează libertatea.ro.

Laura Andreșan a terminat studiile în Psihologie, iar acum lucrează în domeniu. În timpul unor declarații făcute în urmă cu câteva luni, vedeta a vorbit despre evoluția ei ca om, dar și în relația pe care o are cu iubitul ei, Grasu XXL.

“Ani de zile am cerut şi eu atenţie, iubire, prezenţă, timp…de la bărbatul de lângă mine. Într-un fel sau altul le şi primeam, dar era suficient să nu le am preţ de o secundă… ca totul să simt că se năruie. Şi evident începea războiul. Zilele trecute Dragoş mi-a atras atenţia că nu ne-am certat demult, că de fapt nu ne mai certăm de ceva vreme. Aşa e. Hm? Oare unde a dispărut conflictul? Păi, cinstit spus.. a dispărut frica… şi odată cu ea şi cererile mele. Nu-i mai cer nici atenţie nici flori, nici timp, nici iubire. Asta nu înseamnă că nu le primesc. Nu, nici vorbă… el este prezent în viaţa mea şi îmi oferă suficient de mult şi de multe, încât nu-mi rămâne decât să sper că e şi reciproc. Ce s-a schimbat? Eu m-am schimbat, a dispărut femeia nesigură şi fricoasă, care avea un million de temeri şi tot atâtea solicitări. Desigur relaţia pe care am consolidat-o noi în mai bine de un deceniu ne oferă siguranţă, dar înainte de orice tind să cred că siguranţa asta este mai mult susţinută de relaţia autentică pe care am dezvoltat-o eu cu mine însămi”, a mărturisit Laura Andreșan.