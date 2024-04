Laura Cosoi a atras toate privirile într-o rochie cumpărată dintr-un outlet. Câți lei a scos din buzunar pentru ținuta care i-a pus în evidență burtica de gravidă

Laura Cosoi a impresionat pe toată lumea cu o rochie cu imprimeu floral, care costă doar 50 de lei. Vedeta a purtat acest articol vestimentar la un eveniment recent. Chiar dacă este însărcinată cu al patrulea copil, actrița păstrează o formă fizică excelentă și a câștigat doar câteva kilograme în ciuda faptului că se află în ultimul trimestru de sarcină.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au deja trei fiice împreună, pe Rita, Vera și Lara, dar când vine vorba despre sexul celui de-al patrulea copil, sunt reticenți să ofere detalii.

Actrița și-a achiziționat recent, dintr-un magazin de tip outlet, o rochiță de vară și a reușit să capteze atenția tuturor. Articolul vestimentar, cu mâneci bufante și talie încrețită, a pus în evidență burtică de graviduță. Cu nerăbdare, Laura așteaptă momentul când va ține și la patrulea copil în brațe.

„Am cumpărat această rochie în urmă cu câteva săptămâni dintr-un outlet și a costat 50 de lei, pentru că am prins-o la reducere. Vreau să vă spun că a trecut multă vreme de când am purtat o rochie care să mi se pară atât de feminină… sau poate este starea mea de spirit de acum. La evenimenul de aseară am avut dress code „italian touch” și m-am simțit ca o adevărată napolitană. Îmi mai lipsea coșul cu rufe, nu? (râde)”, a fost mesajul postat de Laura Cosoi pe rețelele de socializare.