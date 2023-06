Laura Cosoi a vorbit în premieră despre motivele pentru care Cosmin, și nu Smiley, este bărbatul care a reușit să îi cucerească inima

Laura Cosoi are acum o familie fericită și împlinită alături de Cosmin Curticăpean, soțul ei, însă puțini sunt cei care știu cum a reușit acesta sa o cucerească, în urmă cu 11 ani. La vremea respectivă, actrița spunea pas relației cu Smiley, relație ce ar fi trebuit să se concretizeze printr-o căsătorie.

După o relație ce a durat aproximativ 5 ani, în 2012, Laura Cosoi și Smiley au decis să meargă pe drumuri separate, chiar dacă, la vremea respectivă, cei doi aveau planuri mari și chiar vorbeau de o posibilă căsătorie. La scurt timp după despărțire, Laura Cosoi avea să-și găsească fericirea alături de actualul soț și tatăl copiilor ei, Cosmin Curticăpean. Mereu cu picioarele pe pământ, echilibrată și cu o gândire pozitivă, fosta iubită a lui Smiley, nu ar fi schimbat nimic în viața ei. Crede cu tărie că a fost inspirată să facă cele mai bune alegeri și se consideră mulțumită de viața ei de acum.

Laura Cosoi a vorbit despre motivele pentru care Cosmin, și nu Smiley, a reușit să o ducă în fața altarului

Vezi și: LAURA COSOI NU S-A PUTUT STĂPÂNI ȘI A IZBUCNIT ÎN PLÂNS. VEDETE ÎN LACRIMI LA COMEMORAREA LUI STEPHAN PELGER. EXCLUSIV

Cât despre modul în care Cosmin a cucerit-o, Laura Cosoi a apreciat enorm faptul că știe ce vrea de la viață și că este un bărbat care știe cum să se comporte cu o femeie. Pe lângă asta, actrița se simte o femeie susținută din toate punctele de vedere și iubită într-un mod în care nu a mai fost până să-l întâlnească pe el, acum 11 ani.

”Tocmai asta… Faptul că e genul de bărbat care știe exact ce trebuie să facă, cum trebuie să procedeze, și cum să se comporte cu o femeie. Mi-a plăcut faptul că e hotărât, determinat, tandru, că e un bărbat complex, mă susține foarte mult și mă iubește într-un mod cum n-am fost iubită niciodată. Ador felul în care mă face să mă simt și știu că după 11 ani este bărbatul vieții mele. Știu că el este…”, a spus Laura pentru Avantaje.ro.

Ca în orice cuplu, Laura Cosoi recunoaște că există și momente tensionate în care își pierd răbdarea, însă aceste clipe nu durează mult. Cei doi fac tot posibilul să învețe unul de la altul, să se axeze mai mult pe prezent și, de ce nu, să se bucure de micile plăceri ale vieții.

”Cel mai important lucru este faptul că am copiii sănătoși, că pot să-mi petrec timpul cu ei, că am un soț foarte bun și înțelegător care are o energie specială. Chiar dacă mai sunt momente când ne mai pierdem răbdarea, învățăm unul de la altul … Așadar nu cred că aș schimba nimic, mă bucur de ce am, și dacă ceva nu a fost bine la momentul la care s-a întâmplat, ei bine, cred că așa trebuia să fie ca să ajung astăzi aici,” a mai spus Laura.