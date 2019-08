Laura Cosoi, mărturisiri incredibile despre lupta cu depresia: ”Dacă nu erau ei, eu mă aruncam pe geam!”

Laura Cosoi este o mămică fericită şi se bucură din plin de viaţa de familie, însă nu toate lucrurile au fost întotdeauna roz. Mai exact, vedeta a avut o perioadă în care s-a luptat cu depresia și a hotărât să vorbească sincer despre aceste momente grele.

“…Nu voiam ca cei din jur sa sesizeze ca nu sunt bine. Uneori, eu simteam ca mor, iar ei imi povesteau lucruri pe care nici nu le puteam urmari. Disimulam cu mare talent interesul si asta devenea si mai obositor. Imi era rusine ca am ceva. Ceva era in neregula cu mine si cu mintea mea. De fapt, incercam sa controlez lipsa de control si asta ma innebunea complet. Ma obosea teribil tot acest joc, in care ma prefaceam ca totul este ok, sub control, cand de fapt mie imi venea sa-mi strig furia si neputinta. Sa le spun ca nu sunt bine, ca simt ca imi pierd mintile, ca nu ma doare

nimic, dar simt ca voi muri. Atunci am realizat cat de important este echilibrul mintii, al emotiilor, am descoperit ca iti poate fi foarte rau si fara sa ai o suferinta fizica, concreta. Aveam ceva ce nu putea fi reparat cu operatii sau pastile, ci cu o lupta continua cu propria mea minte…” , a scris vedeta pe pagina sa de Instagram.

”Nu am dormit o noapte şi o zi şi când am ajuns după-amiază în Bucureşti, l-am rugat pe Matei să-mi ia bagajul, să mă ajute. Şi nu m-a auzit sau a plecat pur şi simplu fără să-mi ia bagajul şi am intrat într-un atac de panică de nedescris. Mi s-a făcut atât de rău, încât simţeam pur şi simplu că, în momentul ăla, mor. Şi că nu poţi face nimic să nu se întâmple asta. Am ajuns în casă, am făcut un duş, dar cred că dacă nu erau sora mea, prietena mea cea mai bună şi Matei, eu mă aruncam pe geam. De frică”, a spus Laura Cosoi, în urmă cu ceva timp.

De asemenea, actriţa a trecut prin momente în care refuza să doarmă pentru că, spune ea, credea că o să moară. ”Apoi am trecut în extrema în care nu dormeam, nu voiam să adorm. Îmi spuneam că voi muri. Toată lumea mă suna să îmi spună ca totul o să fie bine”, a spus Laura Cosoi în urmă cu ceva timp, pe blogul ei.

Laura și Cosmin s-au căsătorit în urmă cu patru ani

Laura Cosoi şi Cosmin Curticăpean s-au căsătorit în august 2015, la conacul Polizu din Iași. Înainte de cununie, cei doi miri au petrecut noaptea separat pentru ca „întâlnirea să fie mai dulce“, după cum a mărturisit vedeta.

„Am făcut primul pas spre un nou început, familia mea! Aseară, la apusul soarelui, înconjuraţi de cei dragi, în mijlocul naturii, am spus «Da». Azi va fi cununia religioasă şi sunt foarte emoţionată“, s-a destăinuit imediat vedeta pe blogul personal. (CITEȘTE ȘI: CE CADOU SCUMP A PRIMIT LAURA COSOI, DE ZIUA EI, DE LA SOȚ!)

Laura Cosoi a mai scris pe blog că, fără ajutorul celor dragi, nu ar fi ajuns persoana care este astăzi, fiind fericită de felul în care decurg evenimentele din viaţa ei.

„Ce m-aş fi făcut în toţi aceşti 33 de ani dacă nu aş fi avut parte de iubirea lui Dumnezeu, iubirea celor din jur, de încrederea părinţilor, fără dragostea surorii mele, Alina, fără alintul frăţiorilor mai mici, fără zâmbetele care mă înconjoară la tot pasul, fără el, omul care mă face fericită?

Sunt binecuvântată şi iubită! Despre asta va fi vorba la nunta mea. Despre toate aceste etape, despre toţi oamenii pe care i-am cunoscut şi prin intermediul cărora am devenit Laura de azi. Vor fi lângă mine părinţii, fraţii, bunicii, prietenii de azi, dar şi cei de ieri, vom merge la biserică şi vom petrece apoi la umbra stejarilor seculari, dansând cu tălpile în iarbă. Pentru că sunt fericită!“, a scris ea.