Laurenţiu Reghecampf, prima reacţie după ce mama Asianei Peng a criticat-o dur pe Corina Caciuc: “Rămânem uniţi”

Recent, mama Asianei Peng a criticat-o dur pe Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf. Ce reacție a avut antrenorul Craiovei, în urmă cu câteva ore, pe rețelele de socializare?

Mama Asianei Peng a adus, în cadrul unui interviu, o serie de critici la adresa Corinei Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf. Silvana Peng a avut câteva replici tăioase la adresa tinerei în vârstă de 29 de ani, spunând că ceea ce se întâmplă i se pare un „spectacol macabru” din anumite puncte de vedere și aceasta nu ar fi ”un exemplu de urmat”. Fiul cel mare al antrenorului, Luca, și fosta gimnastă formează un cuplu de un an.

„Asiana și Luca sunt un cuplu superb, se înțeleg perfect. Da, domnul Reghecampf a găsit de cuviință să îi bage pe Luca, pe Răzvan (n.r. fratele Asianei) și pe Asiana în firmă cu domnișoara Caciuc. Sincer vă spun, eu nu știu de când face domnișoara Caciuc afaceri, înainte sau după masterat? Știe chineza cumva? Sau visează că după Dubai merge în China și ia și pe acolo vreun premiu internațional? Ne-am văzut o singură dată, anul trecut. În schimb, am fost de Anul Nou invitați acasă la mama lui, la doamna Marga, la Snagov. Femeia e un argint viu, vă spun, se bucură că îi calci pragul, e o femeie grozavă, foarte curajoasă”, a spus mama fostei gimnaste pentru Fanatik.ro.

De asemenea, aceasta a continuat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor: „Ce vă pot spune eu este că nu o cunosc personal, dar s-a scris că îi merg afacerile fantastic cu China, de exemplu. Eu aș pune întrebarea de când derulează afaceri cu China, ce tip de afaceri? Mă tem că visează să se folosească de copiii mei și de soțul meu ca să se întâmple aceste lucruri. Or, în condițiile astea, poarta i se închide. Eu nu sunt dispusă ca nici o ”Gură de Aur” (n.r. aşa zisa poreclă a Corinei) să ajungă pe lângă niciun soț al meu și pe lângă nici un chinez, ca ulterior să am vreun regret. Păi cum a fost în stare să mai despartă… Vedeți? Cred că și asta este o artă. Vorbesc de această tânără potentă de 29 de ani și nu de oricine, ci de o premiantă internațional a României pentru calități deosebite. Cred ca ar fi trebuit, în mod normal, ca lucrurile să se deruleze altfel. Indiferent de sentimente, cred că acel copilaș putea veni și după despărțirea legală de actuala soție. Mi se pare un spectacol macabru! Ce rost are să spun mai mult?

După ce și cât am citit, o văd pe această Caciuc cam așa: după idila cu Kamara și cu 5 miliarde câți or mai fi fost înainte, că nu i-a numărat nimeni, eu n-aș fi făcut în viața mea ce a făcut această Caciuc și cred că nu este un exemplu de urmat. Doamne, nu știu ce să zic, că nu vreau să arunc cu lături în nimeni, dar eu nu accept așa ceva. Ține de un minimum de bun simț, cum să ajungi să desparți o familie? Oare nu te macină nimic, în interior, o viață întreagă? Nu ai remușcări? Nu plătești aceste polițe?”, a mai spus Silvana Peng.

Laurenţiu Reghecampf, prima reacţie după ce mama Asianei Peng a criticat-o dur pe Corina Caciuc

Nici Laurențiu Reghecampf nu a rămas indiferent în fața declarațiilor pe care mama Asianei Peng le-a făcut. Pe rețelele de socializare, antrenorul Craiovei a transmis un mesaj.

”Dacă nu aș fi considerat că îmi este nedreptățită familia, nu aș fi răspuns declarațiilor pe care doamna Silvana, mama Asianei, le-a oferit astăzi presei. Asiana este parte din familia mea, prin iubirea care o leagă de Luca, și este injust ca numele ei să fie folosit într-un context față de care nu are nicio implicare. Îngrijorările doamnei Silvana nu au niciun temei și asigur pe oricine că atât Luca, cât și ceilalți membri ai familiei noastre – eu, Corina – îi acordă Asianei și iubire, și respect.

Aceste îngrijorări ale doamnei Silvana ar trebui, mai degrabă, să fie legate de faptul că a consimțit să facă jocul dezgustător al fostei mele soții și că s-a asociat unei situații de familie, care nu o privea pe domnia sa. Nu o judec însă! Ca părinte, poate că am reacționat și eu greșit, în trecut, atunci când am fost influențat de alte persoane. Îmi place să cred că nu se regăsește în acele declarații și că ele sunt doar rezultatul intoxicărilor din partea altcuiva. Dacă avea sau va mai avea vreo temere reală, eu sunt deschis oricând dialogului ca dovadă că beneficiază de iertarea mea.

Până la urmă, Asiana, pe care, repet, am integrat-o cu dragoste în familia noastră, nu trebuie să fie ”prinsă la mijloc” și să sufere din cauza nechibzuinței nimănui. În ce ne privește, NOI RĂMÂNEM UNIȚI!”, este mesajul scris de Laurențiu Reghecampf pe Instagram.

