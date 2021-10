Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! De ce nu a comentat până acum zvonurile apărute

Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea şi a oferit declaraţii despre ce se întâmplă în viaţa lui. Antrenorul a explicat faptul că în aceste momente priorităţile sale sunt altele şi nu îl interesează zvonurile apărute în presă.

Căsnicia dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan pare că se află la final, după ultimele declaraţii pe care antrenorul le-a făcut în spaţiul public. Încă soţul impresarei a vorbit despre divorţ, însă nu a dat informaţii despre presupusa amantă cu care ar avea un copil.

În ceea ce priveşte motivul pentru care nu a comentat aceste zvonuri, Laurențiu Reghecampf a povestit că trece printr-o perioadă dificilă pe plan personal, pentru că femeia care i-a dat viață a fost diagnosticată cu cancer. În prezent mama antrenorului urmează un tratament destul de greu.

„Mă înţelegeţi că în condiţiile în care mama mea e în situaţia asta, în care urmează un tratament de combatere a cancerului, nu mă mai interesează nimic altceva, nici lucrurile banale, nici fotbalul”, a explicat antrenorul.

Ce spune Anamaria Prodan despre divorţul de Laurențiu Reghecampf

Până acum, cunoscutul antrenor de la CSU Craiova a anunțat doar că a depus actele de divorț, dar el nu a menționat nimic despre o altă femeie sau că ar urma să devină din nou tătic, deși presa l-a fotografiat în compania unei tinere la o clinică provată din Craiova.

„Nu divorțez, nu se întâmplă nimic. Ce să fac eu? Dacă e fată de oraș, spune altcuiva, spune-i soțului sau cuiva, dar soțul nu cred că are legături cu fete de oraș.

Întrebați-l pe Reghecampf, dacă știe. Dacă știe de trecutul ei tumultuos. Eu nici măcar nu știu cine este fata aia, că toată lumea mă întreabă dacă știu. Nu știu cine este această fată, nu am vorbit cu ea o secundă în viața mea. Nu am văzut femei lângă soțul meu. Probabil este o chestie de asta… si soțul meu este într-o nebuloasă și nu mai știe nici ce declară, nici ce face. Nu știu ce să zic. Soțul meu a dat o declarație, nu? Că este cu Dumnezeu, că își iubește familia. Dacă el a dat declarația aia, luați-o ca atare. Înseamnă că nu are cum să se întâlnească în timpul căsniciei cu alte femei. Eu am fost lângă soțul meu. Uită-te la mine, draga mea. Ți se pare că arăt rău, că sufăr și mă tăvălesc?

Soțul meu știe ce nevastă are, știe exact despre ce este vorba. Noi familia nu știm, nici măcar că această domnișoară stă la Craiova. Întrebați-l pe soțul meu dacă are o amantă, dacă are un copil sau dacă va avea, că văd că el nu spune niciun cuvânt, dar toată presa comentează. Ați auzit din gura soțului meu că are amantă, că a iubit-o sau a cunoscut-o prin Dubai, că l-a pândit prin Dubai? Ați auzit că are copil? Să vă spună el și atunci aflăm și noi probabil”, a declarat Anamaria Prodan pentru Kanal D.

Sursă foto: Arhivă Cancan