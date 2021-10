Ce spune Teo Trandafir despre separarea dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: ”Această despărțire pe care eu nu am înțeles-o”

Laurențiu Reghecampf a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că recent a depus actele de divorț. După ce a circulat vestea că antrenorul și impresara Anamaria Prodan se vor separa și pe cale legală, Teo Trandafir a avut și ea o reacție cu privire la acest subiect.

Laurențiu Reghecampf, actualul antrenor al Universității Craiova, a mărturisit pentru CANCAN.RO că a depus actele prin care a demarat divorțul de Anamaria Prodan. Reghe și sexy-impresara au o relație de 15 ani, iar recent s-a aflat că antrenorul urmează să devină tată peste doar șase luni. Actuala sa iubită este însărcinată. La doar câteva ore după ce s-a aflat intenția antrenorului, Anamaria Prodan a postat un mesaj prin care le spune urmăritorilor că în relația ei nu există niciun fel de problemă.

Teo Trandafir mărturisește că nu înțelege despărțirea dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și ar fi de partea impresarei în acest caz.

„Această despărțire pe care eu nu am înțeles-o. Colegul meu a înțeles-o mai bine pentru că el e bărbat și e mai logic. Eu, fiind fată, cumva tind să o cred pe Ana”, a Teo Trandafir în emisiunea pe care o prezintă la Kanal D.

”Eu tind să nu îi cred pe niciunul dintre ei, pentru că fiecare are adevărul lui. În momentul ăsta există tot felul de speculații, pentru că mergem pe niște speculații și trebuie să fim de acord cu treaba asta. Nu l-am văzut nici pe Laurențiu Reghecampf ieșind cu gurița lui și să spună GATA. Există declarație în presă, pe care ar fi dat-o el. Ea are varianta ei. (…) Din ce am citit în presă, Laurențiu Regehcampf a zis că a înaintat actele de divorț. Deci el e cel care a luat această decizie. Ea a zis că nu divorțează”, a spus și Bursucu.