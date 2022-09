Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au adus cei mai în vogă artiști pentru botezul fiului lor. Află care sunt personalitățile care întrețin atmosfera de petrecere

Evenimentul anului pentru lumea bună a României are loc într-o locație de lux din zona de Nord a Capitalei. Laurențiu Reghecampf și iubita lui, Corina Caciuc, și-au botezat fiul, pe Liam Simeon, iar responsabili cu voia bună sunt cei mai în vogă artiști ai momentului. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, ce voci de aur întrețin atmosfera la petrecere.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au organizat, la Clubul Diplomat, un party grandios, cu ocazia botezului băiețelului pe care îl au împreună. Invitații au fost aleși pe sprânceană, la fel și artiștii care să transforme evenimentul într-unul de neuitat. Și, într-adevăr, fiecare bănuț investit a meritat! Este chef în toată regula, totul fiind organizat în detaliu.

Susțin reprezentații super-artiști

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, spectacolul muzical este asigurat de Marius Mihalache & Band, Robert Band și Fata cu Vioara. Invitații sunt plăcut impresionați de fiecare artist, toată lumea fiind, fără nicio exagerare, în extaz. Laurențiu Reghecampf și iubita lui s-au felicitat, cu siguranță, pentru modul în care au gestionat botezul micuțului Liam Simeon. Au avut ochi la „selecția” celor pe care i-au ales să întrețină atmosfera, lucru pentru care merită felicitați.

Cum s-au cunoscut Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc

Invitat, în urmă cu câteva luni, în cadrul podcastului „Acasă la Măruţă”, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit cum a cunoscut-o pe actuala iubită, Corina Caciuc. Deşi nu a dorit să intre prea mult în detalii, antrenorul i-a făcut, la momentul respectiv, şi o declaraţie de dragoste partenerei sale.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă„, a spus Laurențiu Reghecampf.