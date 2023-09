Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc vor mai avea un copil?! Anunțul făcut imediat după ce antrenorul a părăsit U Craiova

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de circa trei ani, care a început cu un scandal uriaș în showbizul de la noi, pentru că antrenorul era căsătorit. După lungi discuții în spațiul public între el și fosta soție, fostul tehnician al Universității Craiova a rămas alături de tânăra din Deva. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Liam, iar Corina a făcut un anunț surprinzător care i-a lăsat pe toți mască!

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc sunt în culmea fericirii, de când a venit pe lume micuțul Liam. Fostul antrenor al echipei lui Mihai Rotaru împlinește, marți, 48 de ani, ocazie datorită căreia tânăra a ales să dea vestea cea mare. Corina Caciuc ar fi, din nou, însărcinată, așa cum reiese dintr-o postare făcută de ea pe rețelele de socializare. Tânăra a postat o fotografie emoționantă cu băiețelul ei și cu un tort superb pe care scrie „1+1= 4”. Comentariile au început imediat să curgă în mediul online, după postarea făcută de iubita tehnicianului.

„La mulți ani pentru cel mai important bărbat din lume pentru mine! Tu ești și vei fi mereu eroul meu, tată. #fratemaimare #mamavăiubește”, se arată în mesajul postat de tânăra mămică.

Cum s-au cunoscut Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

În urmă cu ceva vreme, Reghecampf povestea cum a cunoscut-o pe actuala lui iubită. El se declara fericit și împlinit, lucru pe care și-l dorea și pentru fosta parteneră.

„Ne-am cunoscut acum aproximativ 2 ani, 1 an și 8 luni cam așa. Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct. Doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura cu ea. La tot ce vorbește Anamaria e greu ca cineva să mai vadă realitatea. Dar nici nu contează până la urmă cum ne-am cunoscut, important e ce simți pentru persoana respectivă. Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă și mi-aș dori ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”, spunea Laurențiu Reghecampf despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de Corina Caciuc, în podcastul lui Cătălin Măruță.

