Laurette a fost implicată într-un accident rutier: ”Am văzut moartea cu ochii”

În urmă cu o zi, Laurette a fost implicată într-un accident rutier în zona Tunari. În timp ce se deplasa spre domiciliu, o mașină a lovit autoturismul în care se afla. Aceasta a făcut o serie de declarații la Antena Stars.

În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Laurette a făcut o serie de declarații referitoare la accidentul rutier în care a fost implicată cu o zi în urmă. Aceasta susține faptul că autoturismul ei prezintă daună totală. Incidentul a avut loc în zona Tunari. Când Laurette se întorcea spre casă, un șofer nu a acordat prioritate și a lovit mașina în care aceasta se afla. A povestit detaliat ce s-a întâmplat.

”Am fost implicată într-un accident mai grav, să zic așa. Mă deplasam spre casă, spre Pipera, să pun benzină la mașină. M-am trezit efectiv cu o mașină care a intrat în mine, nu a acordat prioritate, pur și simpu m-am trezit șocată, lovită. Am văzut moartea cu ochii. Am intrat într-o mașină, iar din mașină m-a aruncat într-un gard de beton și acolo am rămas. Mașina e daună totală, nu mai am ce să mai fac cu ea.

Eram singură, iar norocul meu a fost că nu am luat-o pe cea mică, că cu 10 minute înainte o rugasem să vină cu mine și parcă Dumnezeu a lucrat ca să vină acasă. Am avut noroc că nu a fost copilul cu mine în mașină. Dacă pățeam ceva mai grav asta era”, a spus Laurette la Antena Stars.

Citește și LAURETTE FORȚEAZĂ VARA CU UN DECOLTEU DE INFARCT! BUSTUL IMENS AL SEXOASEI MULATRE D-ABIA MAI INTRĂ ÎN HAINE!

Laurette a fost rănită în accidentul rutier.

”M-am lovit la picioare, la umărul stâng și puțin mâna dreapta. A fost un impact destul de puternic, eu mă deplasam normal pe stradă, nu aveam viteză mare. M-am trezit cu mașina în mine care m-a lovit lateral. (…) Într-adevăr, s-a deplasat și Ambulanța la fața locului, dar am refuzat să merg la spital. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă și nu am pățit ceva mai grav. Dintre toți oamenii care erau acolo doar o singură doamnă a venit repede către mine să-mi dea o sticlă de apă, m-a întrebat dacă sunt bine, restul erau cu telefoane în mână și strigau toți, m-au făcut în toate felurile, dar s-a dovediat că nu am făcut nimic necorespunzător. Eu circulam regulamentar”, a mai spus Laurette.

Sursă foto: Instagram