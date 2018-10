Laurette, ”abandonată” în miezul nopții, de un domn cu maniere

În weekend, Laurette s-a distrat la LOFT până la 4 dimineața, dar cutremurul a „expediat-o” acasă. (Cum câștigi bani rapid) Un prieten a condus-o până la un Uber, dar mulatra a plecat singură. Semn clar că, încă, nu are o relație oficială, din moment ce a fost „abandonată” de amicul cu bune maniere, care s-a asigurat că modelul a urcat, în siguranță, în mașină. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu fosta soție a lui Ciprian Nistor, la o lună de la divorț.

Laurette Atindehou s-a căsătorit în închisoare cu Ciprian Nistor, care este condamnat pentru evaziune fiscală. Cununia civilă a celor doi a avut loc în 21 februarie 2017. Certurile în cuplu s-ar fi îndesit imediat după ce omul de afaceri a aflat că va sta încă 15 ani în închisoare.

Motiv pentru care, deranjată de gelozia excesivă a soțului, mulatra a decis să divorțeze și fiecare să meargă, astfel, pe drumul propriu. Pe 12 septembrie, Laurette a devenit o femeie liberă.

Și, în prezent, caută să-și refacă viața și să întâlnească bărbatul ideal. Motiv pentru care nu ratează nicio ocazie să meargă în cluburile de noapte din Capitală. Cum, de altfel, s-a întâmplat și în weekend-ul recent încheiat. Însoțită de mai mulți amici, mulatra s-a distrat la LOFT, unde a băut moderat, fără să exagereze. Ocazional a mers și pe ringul de dans, pentru a fi, în totalitate, în atmosferă.

A plecat de la LOFT imediat după cutremur

Cutremurul i-a stricat, din păcate, planurile. Imediat după seism, Laurette a părăsit clubul, alături de un amic care a însoțit-o până la un Uber, în jurul orei 4 dimineața. Cei doi au ieșit de la LOFT, au găsit mașina, după care mulatra s-a urcat în ea. Singură, așa cum se poate observa din imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România! Nu înainte să-ia ia "la revedere" de la amicul manierat, care a avut grijă de ea. S-au sărutat pe obraz, după care modelul și-a văzut de drum. S-a dus, probabil, acasă, pentru a avea grijă de fiica sa, în vârstă de șapte anișori.

Cert este că Laurette, după divorț, nu pare să fi început nicio relație, în adevăratul sens al cuvântului. În prezent, testează, probabil, piața și nu este exclus ca în viitorul apropiat să o vedem la brațul unui bărbat. Până atunci, la fel cum s-a întâmplat în weekend, mulatra petrece timpul liber în compania prietenilor și adoră să se distreze în localurile de lux din Capitală. Bineînțeles, în căutarea bărbatului perfect, care să o facă fericită.

De ce au divorțat Laurette și Ciprian Nistor

Laurette și Ciprian Nistor au avut o relație la distanță, din cauza faptului că omul de afaceri era închis. Dornică să-și trăiască viața, mulatra mai ieșea în cluburi, unde apărea în compania unor diverși bărbați. Fapt care a stârnit gelozia omului de afaceri, aflat după gratii și în imposibilitatea de a fi, tot timpul, alături de soția sa. Astfel că au ajuns la separare!

„Azi s-a pronunțat divorțul și imediat cum am ieșit, am simțit să scriu pe Facebook. A fost o căsătorie controversată, dar pe noi ne-au legat dragostea și respectul. Eu m-am căsătorit cu tot sufletul, speram ca soțul meu să vină acasă și să ne bucurăm de familia noastră împreună. Cred că am făcut tot ce mi-a stat în putință să transform căsnicia mea într-o adevărată familie, dar nu s-a putut. Au fost eforturi de ambele părți. Nici lui nu i-a fost ușor în închisoare, îl mai apuca gelozia. S-a terminat pentru că așa a fost să fie. Nu regret pasul făcut, Dumnezeu a avut un plan cu mine.

Soțul meu a fost îngerul meu păzitor atunci când am avut cea mai mare nevoie, când nimeni nu se gândea la mine. O să-i mulțumesc mult că a fost alături de mine, așa cum am fost și eu de el. Mi-aș fi dorit o nuntă frumoasă, familia lângă mine, o petrecere frumoasă. Îmi vine să plâng un pic, a fost ceva intens.

Am avut un an și opt luni cu bune și cu rele. Eu sunt sinceră și pun suflet în relațiile mele. Sunt singură, dar nu duc lipsă de admiratori. A explodat Facebook-ul de dimineață. Sper ca Dumnzeu să îmi scoată în cale bărbatul cu care să merg înainte în viață. Sunt liniștită, am grijă de fetița mea care a început clasa pregătitoare”, a declarat Laurette imediat după ce s-a oficializat divorțul de Ciprian Nistor.

