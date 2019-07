Laurette, din nou în cabinetul medicului estetician. Ce a pățit vedeta?

Ne amintim prin ce chinuri a trecut Laurette acum șapte ani când a ajuns în stare gravă la medic din cauza unor tratamente incorect aplicate. La vremea respectivă, mulatra încerca să scape de vergeturile apărute în timpul sarcinii.

De data aceasta, datele problemei s-au schimbat. Laurette și-a dorit să scape de inesteticele ridurile apărute la nivelul gâtului, motiv pentru care a apelat la injectările cu acid hialuronic. „Da, este adevărat, am apelat la câteva injectări cu acid hialuronic pentru că avem ceva riduri inestetice la nivelul gâtului. Este un tratament non-invaziv care, de fapt, hidratează foarte bine zona care este injectată“, ne-a explicat, în exclusivitate, vedeta.

Spre deosebire de intervențiile estetice invazive pe care Laurette declară că le evită, cele non-invazive sau minim invazive intră în categoria tratamentelor pe care obișnuiște să le facă lună de lună. „Recurg la tot felul de tratamente care ajută la menținerea aspectului tonusului pielii și am mare grijă la ce mănânc și la câtă mișcare fac“, explică mulatra.

„De exemplu, acum ceva timp am încercat lipoliza la nivelul abdomenului. Practic, medicul estetician mi-a injectat în stratul adipos localizat în zona abdomenului un cocktail de substanțe care au rolul de a topi depozitele localizate de grăsime. Intervenția se pretează tuturor zonelor cu țesut adipos inestetic, care nu poate fi eliminat prin dietă sau sport.“, conchide Laurette.

Ce carieră vrea să înceapă la 35 de ani

Laurette are 35 de ani dar consideră că nu e deloc prea târziu pentru a-și schimba meseria. În general o abonată a podiumurilor de modă, mulatra vrea acum să devină DJ, mai mult, să mixeze chiar e scenă la Untold și Neversea.

“Am început cursurile la cea mai cunoscută școală din București, durează trei luni și jumătate. Îmi doream de anul trecut să mă înscriu, însă nu am găsit timp. Sunt foarte încântată, facem teorie, învăț aparatura de sonorizare, amplificare, noțiuni muzicale de bază, viteza de interpretare a unei teme muzicale etc. Fac și practică și asta îmi place cel mai mult. Nu e foarte greu, dacă simți muzica, prinzi foarte repede”, a dezvăluit Laurette, pentru libertatea.ro.

“Nu mă gândesc să fac un job din asta, însă dacă, ulterior, voi avea cereri, le voi onora. O fac din pasiune, mă relaxează să pun muzică. Am mai cochetat cu muzica de club, am înregistrate ceva piese, am și piese noi, toate vor fi incluse într-un DJ set pe care îl pregătesc pentru lansare, probabil în luna septembrie”, a adăugat ea.