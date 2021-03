Laurette, plină de răni după episodul violent din hotel. Cum arată genunchii mulatrei: „Era plin de sânge la gură ca un canibal”

Laurette a făcut publice imagini cu rănile pe care le-a căpătat în urma scandalului din hotelul din Centrul Vechi al Capitalei. Mulatra are genunchii plini de sânge, dar și o mușcătură la mână, după ce a fost agresată de bărbatul care a ademenit-o într-o capcană.

În urma episodului șocant din camera de hotel, Laurette s-a ales cu răni grave. Mulatra are două răni la ambii genunchi, dar și o mușcătură serioasă de mână, în urma încăierării cu bărbatul pe care credea că-l cunoaște suficient de bine. Din această cauză, vedeta a avut nevoie imediat de îngrijiri medicale.

„Mi-a cerut ceva, eu nu am fost de acord. Și a zis: de ce crezi că ai venit aici tu? De aici a început. A început să mă lovească, m-a tras de păr până la baie ca să mă bage cu capul în wc. El era peste mine și m-am târat spre ușă și strigam ca disperata: mă omoară, mă omoară! Omul era plin de sânge la gură ca un canibal, că mă mușcase de mâna! Îi mulțumesc lui Dumnezeu și Poliției că am scăpat cu viață! Știu că e cineva care încearcă să-mi facă rău, nu e prima dată când încearcă să mă prindă într-o capcană. De data aceasta a reușit să mă facă să cad în aceasta capcană. Am căzut în plasa lui. A fost greșeala mea! Dar nu m-am dus pentru servicii sexuale! Nu poți să iei în asemenea hal o femeie la bătaie!”, a precizat mulatra la Antena Stars, în emisiunea lui Dan Capatos.

Agresorul nu a vrut să achite camera de hotel

În urma celor întâmplate, Laurette a mai povestit că agresorul nu a vrut să achite camera de hotel, ci tot ea a fost cea care a scos banul din buzunar.

„Nu am plătit în momentul în care am venit. S-a plătit după tot scandalul. Patronul hotelului i-a cerut agresorului să plătească camera, el nu a vrut, iar în fața Poliției, am deci să plătesc eu”, a explicat Laurette, la Xtra Night Show.