Laurette continuă seria dezvăluirilor șocante despre noaptea în care a fost bătută în hotel: „Dacă mă omora, tot atâta ură primeam”

Au trecut câteva zile de când Laurette a fost bătută cu bestialitate într-un hotel din Centrul Vechi al Capitalei. Mulatra a continuat seria dezvăluirilor șocante și susține că l-a cunoscut pe internet pe agresor și a căzut într-o capcană.

Pe data de 9 martie, Laurette a trecut printr-o experiență șocantă. Mulatra cunoscuse, acum ceva timp, un bărbat cu care conversa destul de des. Dorindu-și să-l cunoască mai bine, vedeta a decis să se vadă cu acesta și să mai stea de vorbă, neștiind, spune ea, ce avea să urmeze.

Ajunsă la hotelul din Centrul Vechi alături de bărbatul cunoscut de ea pe internet, Laurette avea să trăiască un coșmar. Aceasta susține că s-a ales cu răni serioase pe corp, după ce agresorul mușcat-o până i-a dat sângele. Mai mult, bărbatul nu a vrut nici să plătească camera de hotel, ci Laurette a fost cea care, în fața Poliției, a achitat-o.

„Nu am plătit în momentul în care am venit. S-a plătit după tot scandalul. Patronul hotelului i-a cerut agresorului să plătească camera, el nu a vrut, iar în fața Poliției, am deci să plătesc eu”, a explicat Laurette, la Xtra Night Show.

Laurette, șocată de mesajele pe care le primește de la internauți

Internauții s-au revoltat pe Laurette după ce au aflat de episodul șocant prin care a trecut și susțin că este numai vina ei că a acceptat să se întâlnească cu un bărbat pe care nu era sigură că-l cunoaște suficient. Mulatra a vorbit și despre rănile pe care le-a căpătat, în urma încăierării.

„Am avut amețeli foarte mari la cap, și picioarele mă dureau foarte rău. Am genunchiul stâng luxat și răni la ambele picioare. M-a târât pe covor și mai provin de la lupta mea cu el, el fiind cu toată greutatea peste mine. Mă chinuiam să ajung să deschid ușa. Urmele de sânge sunt din cauză că el m-a mușcat de mână în timp ce mă târam să deschid ușa. Avea la gură numai sânge, era plin de sânge”, a mai povestit Laurette.